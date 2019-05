Amici 18, Alberto Urso intervista: “Mi ero lasciato andare…”

Alberto Urso Amici 2019: le confessioni del tenore della squadra Blu

Alberto Urso è un ragazzo molto riservato. Non si lascia andare spesso. Adesso abbiamo saputo altro sul suo passato solo grazie all’intervista rilasciata al settimanale Chi. Ha confessato che, quando era più piccolo, ha avuto problemi col peso: a Ti lascio una canzone era infatti rotondetto. Col tempo, però, ha capito l’importanza dell’attività fisica e ora può sfoggiare un corpo invidiabile. E tanti sono i scatti social pubblicati su Instagram con cui mostra pettorali e bicipiti in tensione. Nel corso dell’intervista, Alberto di Amici 18 ha anche spiegato quanto importante sia il lavoro che sta facendo nella scuola e che, alcune volte, ha pensato che non ce l’avrebbe fatta.

Alberto Urso vince Amici? La risposta

Gli è stato chiesto se possa essere lui il vincitore di Amici 2019: “Non lo so. Lo spero tanto e mi sto impegnando molto. Ma so anche che tutto, anzi, questo è un trampolino di lancio: fuori da qua, poi, non ti ferma nessuno, puoi anche fare sei concerti al giorno tanto sei forte. Come ci mettono sotto qui, non ci mette sotto nessuno. Certe volte penso: ‘Ma ci arrivo a sabato?'”. Sicuramente Alberto arriverà alla semifinale di Amici 2019 (le anticipazioni ci permettono di capire cosa succederà prossimamente). Non è impossibile, comunque, che possa salire sul podio.

Problemi di peso Alberto Urso: ecco com’era prima

Se Giordana Angi ha parlato a Chi dei suoi amori difficili e tormentati, Alberto Urso ha invece spiegato i problemi che ha avuto da piccolo: “A parte nell’infanzia… in quel periodo mi ero un po’ lasciato andare. Mangiavo un piatto di pasta in più, ero un po’ tondetto. Ma mettermi in forma non è stata neanche una sofferenza. Allora non ci badavo più di tanto al fisico, poi crescendo ho pensato: ‘Mi metto a dieta’. Bisogna fare un po’ di sacrifici, un po’ di forza di volontà, ma non si può piangere o disperarsi per queste cose”.