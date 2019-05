Anticipazioni Amici Serale settima puntata: nuovi giudici, basta squadre

Amici 18 anticipazioni settima puntata: la nuova giura e la mancanza dei coach

La settima puntata del Serale di Amici 2019 sarà esplosiva! Non ci saranno più i direttori artistici (Ricky Martin e Vittorio Grigolo), ma impreziosiranno la serata ospiti molto amati. Tra questi, un graditissimo ritorno: Emma Marrone non vestirà questa volta i panni di coach – lo ha fatto già per diversi anni -, ma quelli di giudice. Sì, farà parte di una giuria speciale, formata da lei, Mara Venier e Jerry Scotti. Questi ultimi due sono dei grandi amici di Maria De Filippi: tiene particolarmente alla loro presenza e certamente sapranno dare dei giudizi particolari, tutti diversi tra loro, che non ci faranno capire con facilità quali concorrenti di Amici 18 accederanno alla semifinale.

Puntata “Tutti contro tutti” Amici 2019: non ci saranno più squadre

Vi abbiamo già detto qualcosa sui quattro semifinalisti di Amici, ora invece abbiamo delle anticipazioni sulla settima puntata del Serale… Assisteremo a grandi colpi di scena! Titolo della puntata di sabato 11 maggio 2019: “Tutti contro tutti”. Dopo la sfida tra Mameli e Umberto, verranno sciolte le squadre: non si parlerà più di Blu e di Bianchi; potrebbe ad esempio esserci persino la sfida Tish contro Alberto Urso, i due ex innamorati di quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Non ci saranno nemmeno più proteste di squadra (come l’ultima di Giordana contro Rudy Zerbi).

Ospiti Amici settima puntata: esibizioni attesissime

Ospite speciale della settima puntata di Amici 18 Raffaella Carrà: ci sarà un vero e proprio show e pare che tutti i concorrenti si esibiranno con lei. Maria De Filippi non le darà certamente un piccolo spazio. Molto presto assisteremo anche alla sfida decisiva fra Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo: dopo le ultime vicissitudini, il ballerino dei Bianchi potrebbe avere la meglio sull’altro danzatore!