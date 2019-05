Vittorio Grigolo, messaggio speciale ai Blu prima della puntata

Vittorio Grigolo fuori da Amici 18: ecco cos’ha detto sui Blu

Prima dell’inizio della settima puntata di Amici 2019, Vittorio Grigolo ha voluto augurare buona fortuna alla squadra dei Blu, quella che ha capitanato fino a sette giorni fa. Ha dato a tutti la forza giusta per affrontare le sfide e adesso fa il tifo per loro nonostante non sia fisicamente presente. Quest’anno si è optato per un regolamento di Amici decisamente diverso: fino all’anno scorso, i coach avevano il compito di portare avanti i propri team fino alla semifinale; solo nella finale cantanti e ballerini avrebbero dovuto camminare sulle proprie gambe. Invece questa volta devono contare esclusivamente sulle proprie capacità già da adesso. Vittorio Grigolo è convinto che tutti i Blu abbiano la stoffa per regalare al pubblico un grandioso spettacolo.

Il messaggio di Vittorio Grigolo ai Blu… ma anche ai Bianchi!

Mentre sul Web continua la rivolta per salvare Tish, Vittorio Grigolo ha detto qualcosa di speciale alla squadra Blu usando Instagram: “Ragazzi, un abbraccio forte a tutti voi. Non sono lì, ma io sono nel vostro cuore e voi siete nel mio. Forza Blu! Io vi sostengono tanto. Sapete che io sono in contatto con voi anche da fuori. Un in bocca al lupo a tutti. Che vinca il Blu migliore”. Il suo pensiero è rivolto comunque anche ai Bianchi, visto che sa riconoscere il vero talento nella squadra avversaria: “Ma anche un augurio alla squadra Bianca. Siete tutti fortissimi. Il talento si rispetta”.

Ultime notizie sul Serale di Amici 18

Questa settimana, nella casetta dei Blu, c’è stato però un momento di alta tensione: dopo aver saputo quello che Alberto Urso pensa di Tish, quest’ultima si è lasciata andare a un’inaspettata confessione. Tutti i problemi, però, sono stati risolti e adesso i concorrenti potranno affrontare la nuova puntata con grande tranquillità. Dopo Amici di Maria De Filippi, riusciranno ad avere un percorso fatto di successi? Al momento sappiamo cos’è successo davvero ad Alessandro Casillo al termine dell’esperienza televisiva.