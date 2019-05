Alessandro Casillo dopo Amici: cosa gli è successo ora? News importanti

Alessandro Casillo news dopo Amici 18: cos’è successo davvero all’ex concorrente, idolo di Io Canto?

Aveva fatto preoccupare tutti poco prima del Serale di Amici 2019. Alessandro Casillo sta bene, non ha nessuna intenzione di tornare indietro e ha lavorato molto per rendere non semplicemente credibile (ma bello davvero) il suo nuovo album. Casillo aveva deciso di partecipare ad Amici 18 per un senso di rivalsa: dopo Io Canto e Sanremo Giovani, ha semplicemente sfiorato il successo; Amici di Maria De Filippi gli ha permesso di avere i riflettori puntati su di lui per molto tempo. I fan sono certamente aumentati!

Il nuovo album di Alessandro Casillo: raggiungerà il successo sperato dopo Sanremo Giovani e Amici?

Ora Alessandro Casillo ha dato delle anticipazioni sul nuovo disco mentre i suoi compagni stanno lottando per la semifinale di Amici: “1. Con la musica e il resto (Messico), 2. Perché non amici, 3. Hasta luego, 4. Alcolica, 5. Uragano, 6. X2, 7. L’età dalla mia parte, 8. Sto bene, 9. Sono io. Ecco svelata la tracklist di XVII. Non vedo l’ora che il 17 maggio l’album sia vostro e sapere cosa ne pensate”. Un album che potrebbe dare grandi soddisfazione al giovane cantante. Il suo prossimo passo sarà quello di partecipare a Sanremo, ma questa volta nella categoria Big?

Ultime notizie su Amici di Maria De Filippi: le novità sui cantanti e sul loro percorso

Alessandro Casillo non è stato l’unico ad annunciare il suo album: Alberto Urso, Mameli e Giordana Angi lo hanno presentato direttamente durante il Serale di Amici 18; Tish ha dato invece dei particolari indizi: per la ragazza adesso c’è una protesta in corso che potrebbe cambiare il suo destino all’interno del talent show. Cos’altro succederà ad Amici di Maria De Filippi? Molto presto assisteremo a una doppia eliminazione e alla finale della categoria ballo.