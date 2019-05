Eliminato Amici settima puntata: Umberto rischia, finale ballo vicina

Umberto eliminato ad Amici 18? Anticipazioni settima puntata Serale

Umberto Gaudino rischia di essere l’eliminato della settima puntata di Amici 2019. Conterà molto il giudizio dei professori: se quelli di canto potrebbero schierarsi totalmente dalla parte di Mameli – costretto ad affrontare un’altra sfida difficile -, quelli di ballo potrebbero non votare per l’eliminazione del cantante. Alessandra Celentano, infatti, ha delle riserve nei confronti del ballerino della squadra Bianca e ha confessato, in più di un’occasione, di amare il modo di fare musica di Mameli. Vorrebbe portarlo lontano. Umberto è convinto che non riceverà mai e poi mai il voto della Maestra per andare avanti nel Serale di Amici 18… rischia grosso e, se dovesse essere lui l’eliminato, assisteremo molto presto alla finale della categoria ballo.

Sfida ballo Amici 18 e scontro Tish-Mameli

La finale tra Rafael e Vincenzo di Amici 18 è più vicina che mai. Solo uno dei due trionferà. Tenendo presente delle preferenze dei professori e di quella del giudice Loredana Bertè, Umberto si piazzerà al terzo posto della categoria ballo. Domani potremmo assistere a una doppia-eliminazione: dopo aver vinto la sfida contro Umberto, potrebbe essere proprio Mameli ad abbandonare la scuola. Non è improbabile una sfida Mameli-Tish. Quest’ultima è delusa per alcune parole dette da Alberto e non è riuscita a trattenere le lacrime dopo un’inaspettata confessione.

Anticipazioni Serale Amici settima puntata: nuovi giudici, coach assenti

Per sapere altro, non vi resta che leggere le nostre anticipazioni sulla settima puntata di Amici 18: ci sarà una nuova giuria, mancheranno i coach e assisteremo a delle indimenticabili esibizioni. L’ospite d’eccezione? Raffaella Carrà, che metterà piede per la prima volta nel programma di Maria De Filippi. Ovviamente non mancheranno le polemiche e i grandi colpi di scena! Cosa farà Loredana Bertè? E quali saranno i commenti dei nuovi giudici di Amici 2019?