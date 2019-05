Amici 18, Tish piange per i genitori: “Coi soldi salverei una situazione”

News Amici di Maria De Filippi: momento difficile per Tish

Tish ha aperto poche volte il suo cuore ad Amici 2019. Ora sta attraversando un periodo non proprio facile all’interno della scuola: i suoi compagni di squadra hanno detto che non merita la semifinale di Amici 18. Parole – dette nel confessionale – che hanno ferito Tish, la quale però non vuole fare la guerra: preferisce mantenere un rapporto pacifico con loro. Questo momento di debolezza le ha permesso di capire quanto siano importanti i suoi genitori: l’hanno sempre sostenuta in tutto, soprattutto nel suo percorso musicale; non smetterà mai di ringraziarli e, parlando di loro, non è riuscita a trattenere le lacrime. Non smetterà di combattere al Serale di Amici e lo farà anche per i suoi genitori.

Tish delusa da Alberto Urso

È quasi certa la presenza di alcuni concorrenti alla semifinale di Amici 2019, ma anche Tish vorrebbe farcela: ha tutte le carte in regola per andare lontano, anche in finale. Nonostante gli altri allievi pensino che ci siano cantanti e ballerini molto più forti di lei. Rudy Zerbi farà invece il tifo per lei sino alla fine: contro di lui è ora in corso una protesta dei Bianchi; una protesta che ha coinvolto anche Tish. La cantante dei Blu non vuole rispondere a Giordana, ma si è lasciata andare a una lunga confessione: “Io non riesco a dire scusa e so che alcune volte le persone hanno bisogno di sentirselo dire. Pretendo che la gente mi capisca senza che io parli, ma so che questo è un mio difetto”.

Il rapporto di Tish e suo padre: la confessione e le lacrime della cantante

Dopo la delusione provata per le parole di Alberto, Tish ha spiegato com’è il suo rapporto col padre: “Mio padre e io non chiediamo mai scusa. La parola ‘scusa’ non esiste nel nostro dizionario. Possiamo litigare tantissimo senza chiederci scusa, ma andiamo a un concerto o ci prendiamo un caffè. Sono i gesti quelli che contano per noi”. Poi si è commossa: “Non vedo mai i miei genitori perché lavorano dalla mattina alla sera. Mia madre prima mi diceva: ‘Non mi pensi mai, non ci prendiamo mai un caffè insieme’. E in verità mi ha fatto notare, adesso che non ci sono, che facciamo tante cose insieme”.

Amici 2019, Tish vuole vincere per risolvere una situazione

Il sogno di Tish di Amici è quello di trionfare, di diventare una cantante affermata e di aiutare economicamente i genitori: “Loro hanno investito tanto su di me e sulla musica. Di soldi sono volati! Se io dovessi vincere, con i soldi salverei una situazione”.