Serale Amici 2019, rivolta sui social per Tish: il gesto inaspettato

I fan di Tish protestano: la cantante arriverà alla finale di Amici 18?

In quest’ultimo periodo non si fa altro che parlare di lei: Tish di Amici 2019 è stata esclusa dai suoi compagni di squadra e dai Bianchi dalla lista dei semifinalisti di questa diciottesima edizione del talent show di Canale 5. La reazione che ha avuto Tish alle parole di Alberto Urso e Vincenzo Di Primo non è passata inosservata e in tanti si sono mobilitati per sostenerla. Sui social network i fan si sono fatti sentire a gran voce, lanciando hashtag di questo tipo: #TishinFinale, #TeamArancio, #Tishcisiamonoi. Non sono pochi i telespettatori convinti che la cantante dei Blu meriti un posto non solo nella semifinale, ma anche nella finale. Il percorso di Tish è stato infatti uno dei migliori all’interno della scuola.

Serale Amici 18 news: Tish verrà premiata per il suo percorso nella scuola?

Tish ha sempre dimostrato di avere delle grandi qualità. Per il suo percorso e per il suo modo di cantare, dovrebbe essere una finalista di Amici di Maria De Filippi: ha superato innumerevoli sfide, molte di più rispetto ad altri concorrenti che sono entrati nella scuola a programma già iniziato. Tish è stata una delle prime concorrenti a entrare ad Amici 18 e ad accedere al Serale. Andrà anche lei alla semifinale di Amici 2019?

Amici ultime notizie, Tish delusa da Alberto

Abbiamo scoperto che Tish è stata ferita da alcune parole dette da Alberto Urso (che adesso fa il tifo per Giordana!) e che si è lasciata andare a un particolare e commovente racconto sui genitori. La protesta dei suoi fan porterà a qualche risvolto positivo? Dovranno dimostrare quanto tengano a lei attraverso il televoto: adesso sono tutti contro tutti, dovranno contare sulle proprie forze e su quei fan che hanno da sempre fatto il tifo per loro. Tish riuscirà ad accedere alla finale di Amici 18?