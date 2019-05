Mara Venier, la frecciatina a Loredana Bertè e la domanda scomoda di Maria

Amici 2019, Loredana Bertè assente: Mara Venier si complimenta con Vincenzo Di Primo

Non ha fatto in tempo a sedersi sulla sedia che spetta ai giudici di Amici 2019 che Mara Venier ha fatto già parlare parecchio per la sua frecciatina a Loredana Bertè dopo l’esibizione di Vincenzo Di Primo; la giudice infatti ha visto ballare il membro dell’ex Squadra Blu e ha voluto subito dire la sua sottolineandone il talento e la grandezza: Mara ha usato proprio il termine “gigante” con chiaro riferimento alle critiche della Bertè, tant’è che la stessa Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni.

Mara Venier contro Loredana Bertè: “Vincenzo? Quando danza è un gigante”

“Lui – queste le parole di una Venier davvero soddisfatta di quanto aveva appena visto – quando danza diventa un gigante”. Per chi non lo ricordasse, la Bertè ha sempre contestato il fatto che Vincenzo fosse adatto a ballare qualsiasi tipo di coreografia perché non dotato di un fisico adatto a tutti i ruoli. La frecciatina della Venier è stata colta anche da Maria che le ha subito chiesto “Non sei molto d’accordo con Loredana?”. “No, per niente”, queste le parole di Mara che ha chiaramente preso una posizione contro la cantante, questa sera sostituita non solo dalla conduttrice di Domenica in ma anche da Gerry Scotti ed Emma Marrone (quest’ultima protagonista di uno scontro andato avanti per un bel po’ di tempo).

Perché Loredana Bertè è assente da Amici?

“Mi piace moltissimo, Maria – queste le parole della Venier anche dopo l’esibizione che il ballerino ha fatto nel secondo girone –. Io adoro Vincenzo”. Non sappiamo se la Bertè replicherà alla simpaticissima Mara che in fin dei conti ha espresso solo il suo parere; se fosse stata in studio comunque state certi che ne avremmo viste delle belle. Perché la Bertè non è presente? Per chi non lo sapesse ancora, la rock star scelta da Maria De Filippi è a Bologna, una delle tappe del suo tour.