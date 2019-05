Emma Marrone zittisce Rudy, difende Giordana: “Non siamo a 10 anni fa”

Diretta Serale Amici 18: Emma Marrone contro Rudy Zerbi

Questa sera Emma Marrone ha preso le difese di Giordana Angi: condivide la sua scelta di non portare sul palco una canzone (Blue degli Eiffel 65) assegnata da Rudy Zerbi. Non era assolutamente sulle sue corde. Giordana non avrebbe potuto rischiare cantando un pezzo lontano anni luce da lei. Questo rifiuto ha creato non poche polemiche ed è dovuta intervenire persino la Marrone, che ne ha detto quattro al professore. Che comunque non si fa zittire da nessuno. E infatti, per portare avanti le sue ragioni, ha deciso di dare zero a Giordana perché non ha portato a termine il lavoro che le aveva affidato.

Giordana Angi difesa da Emma Marrone ad Amici 18

Emma Marrone, durante la settima punta del Serale di Amici 2019, ha scoperto che Alberto Urso ha una cotta per lei, ma è stata al centro dell’attenzione anche per quello che ha detto a Rudy Zerbi. Queste sono state le sue parole: “Una con carattere viene definita arrogante. Non siamo a dieci anni fa”. L’insegnante di canto ha avanzato queste critiche nei confronti di Giordana: “Con questo video, capisco ancora una volta che è arrogante. Tu sei troppo piena di te! Hai paura che ti rovini il profilo, ma il profilo ancora non lo hai”.

Duro scontro ad Amici 2019: la nuova polemica coinvolge Emma

Rudy ha poi tenuto a precisare che Emma, durante la sua edizione di Amici di Maria De Filippi, non si è mai permessa di dare del ridicolo a un insegnante; la Marrone ha confermato (è stata tra i concorrenti più educati della storia del talent show), ma ha poi aggiunto: “I tempi sono cambiati. Non è che, siccome è un successo mondiale, lei la deve cantare per forza. Non sono d’accordo”.

Le parole di Giordana a Rudy Zerbi

Giordana Angi si è giustificata così: “Ma questa canzone non ha una melodia. Non sono una DJ. Non ti seguo”. Anche Mara Venier – che ha lanciato una frecciatina a Loredana Bertè – è della stessa opinione di Emma Marrone. I professori, comunque, non hanno mandato avanti Giordana, bensì Tish, che ha un posto per la semifinale. Vittorio Grigolo, fuori da Amici 2019, ha mandato un messaggio speciale a Tish, Alberto e Vincenzo!