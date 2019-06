Mara Venier torna a Domenica In, in cantiere anche altri progetti

Mara Venier torna a Domenica In, ma la conduttrice non si ferma qui

Dopo gli ottimi ascolti della appena conclusa edizione di Domenica In, sembrerebbe che Mara Venier tornerà al timone dello show domenicale di Rai 1 per la seconda volta consecutiva. A darne notizia è il sito Davide Maggio, il quale ci spiega anche che ci sarebbero alcuni dettagli ancora da organizzare, uno dei quali gli orari del programma, in particolare quello di chiusura. Se si aspettava l’organizzazione dei palinsesti tv nel mese di luglio, il ritorno a Domenica In della Zia Mara, sembra ora certa. Ma i progetti della conduttrice sono anche altri: secondo sempre il sito già citato, la Venier dovrebbe approdare anche in prima serata, in un nuovo programma. La conferma da parte della Venier per la seconda stagione di Domenica In non era di certo scontata, dato che la conduttrice ha ricevuto delle importanti proposte anche da altre emittenti, alle quali ha preferito la sua Domenica In.

Mara Venier e Domenica In: l’amore continua

Se la scorsa stagione tv è stata minata dallo scontro tra Domenica In e Domenica Live della d’Urso, Mara Venier ha avuto davvero un grande successo per il programma della domenica pomeriggio della Rai. Questa una delle ragioni per cui la Venier tornerà alla conduzione del programma nella stagione 2019-2020. “Sembra fatta ma ci sono ancora alcuni tasselli da sistemare“, spiega il sito Davide Maggio. Si discute infatti solo sulla durata: mentre la Rai vorrebbe che la trasmissione torni all’orario ufficiale e finire alle 18.45, Mara invece vorrebbe mantenere lo stesso orario della scorsa edizione, con chiusura alle 17.30. Ma la conduttrice potrebbe avere anche altri progetti in cantiere, si vocifera che a dicembre potrebbe condurre alcune prime serate, il programma in questione (di cui però non sappiamo niente) dovrebbe essere realizzato da Magnolia.

Maria Venier, cosa diceva sul suo ritorno a Domenica In

Ospite di Fabio Fazio, lo scorso 2 giugno Mara Venier diceva questo del suo ritorno a Domenica In (aggiungendo anche qualche aneddoto sulla vita con il marito): “Se ci sarò il prossimo anno? Ci sto pensando, ci sta pensando anche la Rai“.