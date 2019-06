Mara Venier parla del futuro di Domenica In e svela un segreto sul marito

Mara Venier tornerà a fare Domenica In? La riposta a Che tempo che fa

Ad una settimana dall’ultima puntata di Domenica In Mara Venier è tornata in tv. La conduttrice veneziana è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata del 2 giugno 2019 di Che tempo che fa. Zia Mara, nonostante le tante domande del padrone di casa, ha chiarito che al momento non c’è certezza del suo futuro in Rai. Nei mesi scorsi la presentatrice aveva firmato il contratto per una sola stagione e il suo rinnovo è ancora tutto da vedere. Intanto la Venier non ha mancato di ringraziare il suo pubblico, che l’ha seguita da settembre a maggio con affetto e calore. Un’immensa gioia per Mara, che non si aspettava un riscontro del genere dopo un periodo di lavoro a Mediaset.

Le parole di Mara Venier sul futuro di Domenica In

“Fare Domenica In è stato molto bello ma anche molto faticoso. Ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto. Sono davvero grata”, ha dichiarato Mara Venier a Che tempo che fa. “Se ci sarò il prossimo anno? Ci sto pensando, ci sta pensando anche la Rai”, ha aggiunto la 68enne. Al momento, dunque, una decisione definitiva non è stata ancora presa. Ma dati gli ottimi ascolti tv della stagione appena conclusa sembra quasi certa la riconferma della Venier.

Mara Venier svela un segreto sul marito Nicola

Nel corso dell’intervista a Che tempo che fa Mara Venier ha confidato un segreto sul marito Nicola Carraro. I due dormono da tempo in due stanze separate. “Lui guarda la tv tutta la notte, a un volume altissimo perché è un po’ sordo (ride, ndr) e poi d’estate spara l’aria condizionata a palla. Dopo tanti anni bisogna aveva un minimo di autonomia”, ha spiegato zia Mara.