Mara Venier commossa a Domenica In: la dichiarazione d’amore inaspettata del marito

Mara Venier commossa a Domenica In: la telefona a sorpresa del marito Nicola Carraro

Tantissimi ospiti e qualche colpo di scena nell’ultima puntata di Domenica In. Nell’appuntamento domenicale del 24 febbraio, infatti, Mara Venier ha accolto negli studi Fabrizi Frizzi della Rai il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Mahmood, Stefano De Martino che ha parlato del suo rapporto speciale con Belen Rodriguez, ma anche Alessandro Gassman, Ermal Meta, Paolo Ruffini, Raf con Umberto Tozzi, la band Ex Otago e in chiusura Miranda Martini. Nella diretta, però, ci sono stai anche dei momenti davvero sorprendenti, come la telefonata del marito della Signora della domenica, Nicola Carraro, che ha fatto alla celebre moglie una bella e soprattutto inaspettata dichiarazione d’amore.

Domenica In: la dichiarazione d’amore in diretta a Mara Venier

Durante l’intervista del cuore a Raf e Umberto Tozzi, coppia super ospite nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Mara Venier sulle note dell’evergreen italiano Ti amo, brano scritto proprio da Umberto Tozzi, ne ha approfittato per lanciare attraverso il piccolo schermo un dolcissimo e plateale “Ti amo” al suo Nicola. Il marito di Mara Venier si trova spesso lontano per motivi di lavoro e la conduttrice sembra sentirne un po’ la mancanza. Pochi minuti dopo il suo messaggio, Mara riceve sul suo telefonino una telefonata del tutto inaspettata; a chiamare a sorpresa è proprio l’amato marito. Dopo aver messo in viva-voce, Zia Mara chiede alla sua dolce metà il motivo di questa telefonata improvvisa e non preparata. “Amore, il tuo telefonino è diventato un centralino […] ti chiamo perché volevo dirti che ti amo!”.

“Scusate è un momento particolare”: Mara Venier e le lacrime in diretta su Raiuno dopo il “Ti amo” del marito

La canzone Ti amo di Umberto Tozzi ha portato un po’ di magia e tanto romanticismo nell’ultimo appuntamento di Domenica In. La conduttrice, dopo le dolci parole del marito Nicola, non riesce a trattenere la commozione e gli occhi le si fanno lucidi, lasciando spazio alle lacrime. La Venier spiega che il marito in questo momento, come spesso accade, si trova lontano da casa e sembra soffrire un po’, forse proprio per questa lontananza forzata e per la nostalgia. Così, in diretta su Raiuno si scusa con il suo affezionatissimo pubblico, dichiarando in tutta sincerità:“Scusate è un momento particolare”. Mara Venier con la sua trasmissione ci sta abituando sempre più frequentemente a questi momenti verità e alle sorprese romantiche. Dopo la proposta di matrimonio in diretta a Serena Rossi, questa volta ad emozionarsi per amore è stata proprio la grande protagonista di Domenica In.