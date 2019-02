Serena Rossi sposa Davide Devenuto: la proposta a Domenica In

Serena Rossi a Domenica In: l’emozione per Io sono Mia e la proposta di matrimonio di Davide Devenuto

Grande successo per Serena Rossi, che ha interpretato Mia Martini nel film Io sono Mia. La pellicola, andata in onda su Rai Uno martedì 12 febbraio, ha conquistato una grandissima fetta di pubblico. L’attrice ha ricevuto diversi complimenti da parte dei telespettatori, che non hanno potuto non congratularsi con lei per questa sua straordinaria interpretazione. Oggi ospite a Domenica In mostra tutta la sua soddisfazione per un progetto in cui ha messo tutto il suo cuore. Ma non solo: sembra proprio che questo per lei sia un periodo davvero magico, visto che arriva anche una bella proposta di matrimonio! Prima, però, racconta di aver studiato molto prima di girare Io sono Mia, guardando video e leggendo le interviste della nota cantante. Serena confessa di non aver mai voluto imitare Mia, ma di aver preferito entrare dentro il personaggio, cercando di vivere le sue emozioni e sensazioni. Una storia quella della cantante che ancora oggi continua a commuovere tutti. La sorella di Loredana Bertè è morta a causa di un arresto cardiaco, ma prima ha dovuto affrontare momenti di grande sconforto. Molti le hanno voltato le spalle a causa delle cattive voci sul conto: tanti erano convinti che lei portasse sfiga.

Serena Rossi e Davide Devenuto: grazie a Mara Venier arriva la proposta di matrimonio

Ma ecco che, durante questa emozionante intervista, arriva una sorpresa per Serena. Al telefono il suo compagno Davide Devenuto, padre di suo figlio Diego. Dopo anni di convivenza, ecco che finalmente arriva la proposta di matrimonio, proprio grazie a Mara Venier. La conduttrice rivela che è arrivato il momento giusto per i due attori di convolare a nozze e ora Davide può sfruttare questo momento per fare la sua proposta. Serena appare piuttosto emozionata e non riesce a trattenere le lacrime: “Ma davvero?” Mara ne è convinta e chiede a Davide quando avverrà il matrimonio. L’attore spiega che ci vuole del tempo per organizzare del tutto e parla di un annetto. Ma la Venier vuole che le nozze vengano celebrate ancora prima, ovvero a settembre. Non ci resta che attendere per scoprire quando Davide e Serena diventeranno marito e moglie.

Serena Rossi e il successo con Io sono Mia: “Ero troppo coinvolta”

Mia Martini resterà per sempre una grande icona della musica italiana e Serena di questo ne è consapevole. L’attrice credeva che la cantante fosse una persona sempre triste e malinconica, ma interpretandola ha compreso il contrario. Mia era, in realtà, una persona che riusciva a diffondere allegria e serenità. Mara, che la conosceva bene, ammette che la Martini aveva molta ironia “che forse per anni l’ha salvata”. La Venier manda in onda una scena del film, durante la quale Mia parlava con i discografici del suo crollo, causato dalle cattive voci. Serena, a questo punto, confessa: “Una delle scene più difficili da girare, ero troppo coinvolta”.