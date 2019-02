Belen e Stefano news a Domenica In: “Ecco perché l’ho scelta”

Stefano De Martino chiarisce i sentimenti che prova per Belen Rodriguez a Domenica In

Stefano De Martino, che prossimamente debutterà come conduttore al timone del programma comico Made in Sud, è stato ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In (in onda domenica 24 febbraio). Il ballerino e showman si è confidato con la padrona di casa, parlando dei sentimenti che prova per l’ex moglie Belen Rodriguez, apprezzato nuovo giudice di Sanremo Young. De Martino ha raccontato che secondo lui le persone vedono il lui e Belen un amore da favola, sperando in un lieto fino. Questo perché tutti hanno un grande amore irrisolto e quindi si rivedono in loro. Questo il motivo di così tanta morbosità nei loro confronti secondo lui.

Belen e Stefano news, il ballerino parla a Domenica In da Mara Venier

Durante l’intervista, la padrona di casa Mara Venier manda in onda delle recenti immagini di Stefano e Belen insieme in aeroporto. Secondo la conduttrice raccontano qualcosa di più di una semplice amicizia o di un rapporto tra due ex coniugi che si rivedono solo per il bene del figlio. La conduttrice confessa anche di essere molto affezionata a loro due e al piccolo Santiago e ha dichiarato di essersi commossa nel vedere quelle belle foto. “Ho visto questo video. C’è stato un momento di scalpore ma è una non notizia per me. Io e Belen abbiamo sempre avuto questo tipo di rapporto e di empatia”, afferma De Martino. E poi continua: “Io non mi sono mai fatto problemi ad abbracciarla […] e ti dico solo una cosa, può solo fare bene”. Stefano spiega che Belen, da brava mamma, è un po’ melodrammatica quando deve lasciare il figlio, ma non si sbilancia poi così tanto sul reale stato della loro relazione sentimentale.

Domenica In: Stefano De Martino parla dei sentimenti per Belen: “Ecco perché l‘ho scelta”

A Domenica in attraverso una testimonianza video parla anche Alfonso Signorini che accosta Stefano e Belen ad una coppia storica come Al Bano e Romina. Per il direttore potrebbero essere una coppia indissolubile e rivela che stanno lavorando per rendere il loro rapporto sempre più solido. De Martino, dopo il video si lascia andare ad una dolce dichiarazione proprio nei confronti di Belen: “È una persona che sembra leggera, in realtá molto istintiva che non si fa molti problemi del giudizio delle persone, ed anche uno dei motivi per cui l’ho scelta”. E poi aggiunge “È sensibile e una persona onesta”.