Belen a Sanremo Young incassa i complimenti di Noemi: “Pazzesca”

Belen Rodriguez giudice a Sanremo Young: arrivano i complimenti della cantante Noemi

Il 15 febbraio ha fatto il suo ritorno su Raiuno il teen talent Sanremo Young, condotto ancora una volta dalla bravissima ed insostituibile Antonella Clerici. Tra le tante novità di questa nuova edizione spicca una giuria quasi del tutto rinnovata, dove troviamo anche Belen Rodriguez. La bella showgirl argentina è tornata in Rai, dopo due esperienze consecutive al Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012, nell’inedito ruolo di giudice. Belen, insieme al resto dei personaggi che formano la cosiddetta Academy, ha il compito di giudicare le esibizioni, il talento e le qualità tecniche dei giovanissimi aspiranti cantanti e nell’ultima puntata del programma pomeridiano La Vita in Diretta (in onda venerdì 22 febbraio) ha incassato anche i complimenti di una collega. La cantante Noemi, infatti, in collegamento dal Teatro Ariston ha speso delle bellissime parole nei confronti della Rodriguez, definendola come una delle sue preferite in giuria.

Noemi, i complimenti a Belen Rodriguez a La Vita in Diretta: “Pazzesca”

In collegamento dal Teatro Ariston di Sanremo, la cantante Noemi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul programma musicale Sanremo Young in cui ha debuttato in qualità di giudice. All’inviato che le chiede chi secondo lei è il giurato dell’Academy più severo, così risponde: “I più severi,che sono due streghe come li chiamo io, sono Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. Perché loro venendo dal rock, giustamente, hanno un punto di vista molto rock su tutto quello che è la musica, la personalità e credo che sia importante. Però… sono tosti eh”. Invece quando le viene chiesto con chi ha trovato più affinità, sorprendentemente fa il nome della Rodriguez: “Mi trovo molto bene con Rita (Pavone ndr) e poi Belen. Pazzesca, ironica, fighissima!”. L’interprete di Sono solo parole poi ha voluto dare anche un consiglio ai giovanissimi protagonisti del talent condotto da Antonella Clerici: “È un’occasione importante, ma sono sicura non sarà l’unica della vostra vita. Quindi vivetela così, con rilassatezza!”.

Sanremo Young: giuria, ospiti e anticipazioni del 22 febbraio

Venerdì 15 febbraio è andata in onda la prima puntata di Sanremo Young 2019. Condotto ancora una volta da Antonella Clerici, il giovane talent di Raiuno vedrà sfidarsi tra loro giovanissimi interpreti e aspiranti cantanti; tutti di età compresa tra i 15 ed i 17 anni. Quest’anno l’Academy è composta da Rita Pavone, Amanda Lear, Angelo Baiguini, Gigi D’Alessio, Baby K, Giavanni Vernia, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. Oltre che da Belen Rodriguez e Noemi. Nella seconda puntata tanti saranno anche gli ospiti. Infatti sul palco saliranno Ron, Sergio Cammariere, Roberto Vecchioni, Marco Masini, Povia, Mietta, Gigliola Cinquetti, Alexia, Nomadi e Bianca Atzei. Questa sera due di loro, purtroppo, dovranno abbandonare la competizione.