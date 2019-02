Mahmood a Domenica In torna a parlare del padre dopo la vittoria al Festival di Sanremo

Mahmood, il prodigioso vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, ospite di Mara Venier a Domenica In è tornato a parlare del padre, di cui tanto si è parlato dopo il trionfo del suo brano Soldi. Il cantante italiano di origini egiziane ha finalmente raggiunto Zia Mara, dopo averla già incontrata proprio al Teatro Ariston nella puntata sanremese del programma domenicale di Raiuno. Il giovane cantautore e la conduttrice si erano già incontrati anche durante le feste natalizie dopo la vittoria a Sanremo Giovani. Durante l’intervista Alessandro Mahmoud, questo il suo vero nome, ha parlato del momento magico che sta vivendo e ha anche affermato di aver sentito il papà telefonicamente dopo un periodo di silenzio.

Domenica In, Mahmood risponde a Mara Venier che gli chiede del papà: “L’ho sentito, credo sia orgoglioso di me”

Durante l’ultima puntata di Domenica In (in onda domenica 24 febbraio), Mara Venier ha ospitato in studio Mahmood, il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone dal titolo Soldi. Nel brano, il giovane cantautore italo-egiziano parla proprio del papà arabo e alla conduttrice confida di averlo finalmente sentito telefonicamente dopo il suo clamoroso trionfo nella kermesse canora. “Tu hai raccontato che tuo padre se ne è andato molto presto”, afferma Mara Venier. Mahmood risponde così: “Si, mio padre se ne è andato quando avevo più o meno cinque anni”. Il cantante, che ama definire il suo genere musicale come marocco pop, afferma che sua madre gli ha fatto sia da mamma che da padre. E quando la presentatrice gli chiede se dopo la vittoria al Festival ha sentito suo padre, risponde che adesso si l’ha sentito e che gli ha fatto anche i complimenti. “Sarà molto orgoglioso di te” continua Mara, e lui: “Si, credo di si!”.

Il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood ospite a Domenica In da Mara Venier

Mara Venier ha chiesto a Mahmood quali sono stati i brani sanremesi che gli sono piaciuti di più. Il cantante ha dichiarato di aver apprezzato soprattutto le canzoni di Achille Lauro, Daniele Silvestri e Ghemon.