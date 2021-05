Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo ha abbandonato: cosa sta succedendo

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16.45: nel corso del daytime Massimiliano Rosolino ha confermato il ritiro del cromatologo. Queste le sue parole: “Purtroppo Ubaldo ha dovuto abbandonare il gioco per rientrare in Italia e sottoporsi a delle cure mediche”. Il televoto con Ubaldo è stato annullato, ma Rosolino ne ha subito aperto uno tra Miryea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia.

Ubaldo Lanzo ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2021. Questa è una di quelle notizie che il pubblico non avrebbe mai voluto leggere, perché se l’indiscrezione lanciata da Tv Blog dovesse rivelarsi vera allora l’Isola perderebbe un grande protagonista. Uno dei più amati dal pubblico, insieme a Miryea Stabile e altri pochi. Ubaldo è anche in nomination, per cui non è chiaro cosa succederà. La produzione dovrebbe annullare il televoto, ma per il momento non è stato ancora comunicato nulla. Inoltre la notizia non è stata ancora data dai canali ufficiali dell’Isola dei Famosi, per cui è ancora da ufficializzare.

Ciò che al momento è sicuro è che nel daytime di oggi si vedrà Ubaldo lasciare la Playa per degli accertamenti medici. Tutti gli altri naufraghi, senza distinzione tra Arrivisti e Primitivi, lo saluteranno con molto calore e affetto mentre lui salirà sulla barca. Non hanno aggiunto altro nelle anticipazioni pubblicate sul sito, ma d’altronde i dettagli vengono rivelati sempre in un secondo momento quando i naufraghi si sottopongono a delle visite. Non sono chiari al momento i motivi per i quali Ubaldo si è sottoposto a controlli medici, ma pare che i risultati non siano stati confortanti.

Oltre a ciò che si vedrà nel daytime, però, Tv Blog ha aggiunto che Ubaldo Lanzo si è ritirato dall’Isola dei Famosi. Lo avrebbe deciso lui e starebbe anche già per tornare in Italia. A proposito dei motivi dell’abbandono, invece, è stato rivelato che Ubaldo avrebbe deciso di lasciare il gioco per motivi di salute. Forse i controlli medici hanno evidenziato un problema che lo costringe a tornare in Italia, come è successo ad altri naufraghi prima di lui. Anche Paul Gascoigne, Elisa Isoardi e Brando Giorgi sono stati costretti a ritirarsi dall’Isola.

Non resta che attendere il comunicato ufficiale sul ritiro di Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi. Non è da escludere che se ne parlerà direttamente nella puntata di domani sera, come è successo con Paul. In tal caso cosa ne sarà del televoto? Ubaldo è in nomination con Miryea, Roberto e Emanuela. La speranza però è sempre l’ultima a morire, per cui non è da escludere l’ipotesi che il cromatologo abbia dovuto lasciare solo momentaneamente il gioco e che tornerà.