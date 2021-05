Cristina Chiabotto è diventata mamma: annuncio e nome scelto per la figlia

Cristina Chiabotto, 34 anni, ha reso noto, attraverso i suoi profili social, di essere diventata mamma. Nel primo pomeriggio di domenica 9 maggio, proprio nel giorno della festa della mamma, ha pubblicato un post su Instagram immortalando la manina della piccina da poco venuta alla luce. “Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo”, ha scritto la piemontese.

La figlia, che è stata chiamata Luce, è frutto del matrimonio della conduttrice con l’imprenditore Marco Roscio, con il quale è convolata a nozze nel 2018, dopo la fine della lunga relazione vissuta con l’attore Fabio Fulco.

Cristina, come poc’anzi detto, ha festeggiato con i suoi fan l’arrivo di Luce oggi, 9 maggio. La bimba, però, è nata venerdì 7 maggio, come ha informato il padre della neonata, Marco Roscio. Probabilmente, sia per motivi di privacy sia di ‘coincidenza’, la coppia ha preferito dare la lieta notizia relativa alla nascita nel giorno in cui si festeggia la festa di tutte la mamme.

Pochi giorni fa, Cristina, a proposito del nome scelto per la sua primogenita, ha spiegato al magazine Gente il perché ha deciso assieme al marito di optare per Luce. “Si chiamerà Luce, un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa – ha spiegato la Chiabotto -. Ero sulla mia isola del cuore, Formentera, e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza. Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”.

Anche l’attore Fabio Fulco, 50 anni, diventerà padre a breve: con Cristina, oggi, nessun rapporto

A breve anche Fabio Fulco, 50 anni, diventerà papà. La sua attuale compagna, Veronica Papa, modella di 25 anni più giovane di lui, è in dolce attesa. Proprio Veronica ha fatto riscoprire le brezza dell’amore all’attore campano, che dopo la fine della storia con la Chiabotto era disilluso dal punto di vista sentimentale.

La Papa, invece, gli ha fatto cambiare idea, stregandolo letteralmente. Per quel che invece riguarda i rapporti odierni tra Fulco e Cristina, che hanno condiviso circa dodici anni d’amore, tutto tace. O meglio, non c’è più alcun rapporto. In diverse interviste Fabio ha confidato di aver passato un periodo molto difficile dopo la conclusione della relazione. La parola fine sul legame l’ha scritta la Chiabotto, lasciandolo. A un certo punto, però, Fulco è riuscito a risollevarsi. Gran merito va a Veronica che tra poche settimane sarà mamma.