Cristina Chiabotto figlia: il vero significato del nome Luce Maria

Nascerà la prima settimana di maggio la prima figlia di Cristina Chiabotto e del marito Marco Roscio. Con un post su Instagram la soubrette ha svelato il nome della bambina: Luce Maria. Un nome molto elegante e originale, che ha subito trovato il consenso dei follower. In una intervista al settimanale Gente Cristina ha spiegato il significato di questo nome. Un significato prezioso per la futura mamma, che ha avuto il Covid durante i primi mesi della gravidanza. Un grande spavento per Cristina, che temeva il peggio per se stessa e per la bambina che porta in grembo.

“Si chiamerà Luce, un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa. Ero sulla mia isola del cuore, Formentera, e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza. Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”

A cosa è collegato invece il secondo nome Maria? Cristina Chiabotto ha fatto sapere alla rivista edita da Hearst Magazine:

“In onore della mia nonna che amavo tanto e che è scomparsa nel maggio dello scorso anno per il Covid”

Cristina Chiabotto ha confidato a Gente che tutto è pronto per l’arrivo della piccola Luce Maria. Dal corredino alla cameretta senza dimenticare le tutine e tutto l’occorrente per i primi mesi della bambina. Un sogno che si realizza per Cristina, che ha deciso finalmente di mettere su famiglia dopo la lunga storia d’amore con Fabio Fulco.

Ironia della sorte, anche l’attore napoletano sta per diventare papà. Pure Fabio è in attesa di una bambina che dovrebbe nascere entro la fine dell’estate. Fulco è felicemente fidanzato con la modella Veronica Papa, 25 anni più giovane.

La separazione tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco è avvenuta dopo dodici anni tra rancori e dissapori. I due oggi non hanno mantenuto alcun rapporto e nel corso degli ultimi anni Fulco non ha lesinato frecciatine alla sua ex compagna.

Cristina Chiabotto è convolata a nozze con Marco Roscio nel 2019, dopo un solo anno di frequentazione. Lui è un general manager di 35 anni, nato e cresciuto in Piemonte come la Chiabotto. La coppia oggi vive a Torino ed è in attesa della piccola Luce Maria.

Per dedicarsi al matrimonio e alla figlia in arrivo Cristina Chiabotto ha accantonato il suo lavoro di modella e conduttrice dopo la vittoria a Miss Italia nel 2004. L’ultima esperienza in tv risale al 2018, quando ha presentato su Canale 5 I menù di GialloZafferano.