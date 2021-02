Cristina Chiabotto: quanti kg ha preso in gravidanza e la data del termine

La showgirl rivela dei curiosi dettagli in merito alla sua dolce attesa: Cristina in confidenza

Cristina Chiabotto è raggiante e non vede l’ora di accogliere il suo primo frutto d’amore. L’ex Miss Italia qualche settimana fa ha rivelato di aspettare una figlia dal marito Marco Roscio. La coppia vive a Torino ed è affiatatissima. La conduttrice nelle scorse ore si è concessa ai fan di Instagram, rispondendo a diverse curiosità in merito alla sua dolce attesa. Dalla data del termine, alla questione della scelta del nome, fino ai chilogrammi presi (è al sesto mese di gestazione): a questo e molto altro ha dato risposta la showgirl torinese.

“Un momento meraviglioso”, spiega la Chiabotto a chi le chiede che umore abbia in questo periodo. Spazio poi ai chilogrammi presi durante la gravidanza. Attualmente la conduttrice ha dichiarato di aver raggiunto i 76 kg, 7 in più rispetto a quando non era incinta. Quindi sono “più di sette, per ora”, i kg acquisiti.

Capitolo nome scelto per la figlia: Cristina dice e non dice, confidando che la decisione è quasi definitiva ma che al momento preferisce tenerla per sé. Ha assicurato però che nei prossimi giorni darà qualche indizio in più ai propri fan in merito al tema. Per quel che invece riguarda il termine del parto la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 4 maggio.

Cristina Chiabotto dopo aver vissuto una lunga relazione con l’attore Fabio Fulco si è legata all’imprenditore Marco Roscio, con il quale ha bruciato tutte le tappe. Nel 2019 sono arrivati i fiori d’arancio mentre nel 2020 l’inizio della gravidanza. Oggi la showgirl è felice e appagata. Nei mesi scorsi ha affrontato il Covid, in quanto è stata infettata dal virus.

A Verissimo, di recente, la showgirl piemontese ha annunciato la dolce attesa in tv e ha spiegato che ha preferito attendere il sesto mese di gravidanza per divulgare la notizia in quanto a inizio gestazione ha contratto il coronavirus. Da qui la scelta di ricercare tranquillità e pace, lontana dai riflettori mediatici. “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

“Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”, ha aggiunto la Chiabotto, con il volto dipinto di gioia. Infine spazio a un ricordo personale, dedicato a una sua cara parente scomparsa lo scorso maggio: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio”.