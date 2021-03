Fabio Fulco parla della gravidanza dell’ex Chiabotto: come ha reagito

Fabio Fulco, 50 anni, è rinato con Veronica Papa, la donna che le ha rubato il cuore dopo il naufragio sentimentale con Cristina Chiabotto, con la quale ha condiviso una love story lunghissima, durata 12 anni. L’attore, in una intervista rilasciata al magazine Gente, è tornato a parlare dell’ex, che attualmente è incinta, dopo essere convolata a nozze con il manager Marco Roscio.

“Ho sofferto tanto, ho passato tutte le fasi del lutto: dalla tristezza, alla rabbia, fino alla disillusione“, ha raccontato Fulco in riferimento alla rottura con Cristina (è stata l’ex Miss Italia a decidere di troncare). L’interprete napoletano è poi stato stregato in modo del tutto inaspettato da Veronica, che è più giovane di lui di 25 anni.

Inizialmente Fabio ha avuto qualche titubanza, non escludendo nemmeno che con la Papa potesse trattarsi solo di un’avventura, di un flirt passeggero. Invece la ragazza lo ha convinto che la differenza d’età non conta. Ma soprattutto gli ha fatto ribattere il cuore. “Puoi trovare un coetaneo e non avere nulla da dire. E invece tra noi è partita subito come una cosa seria”, ha aggiunto, in riferimento all’inizio della relazione, decollata sul finire del 2019.

L’idea della coppia è di mettere su famiglia tra non molto. Ed è proprio parlando di famiglia che Fulco rifila una stoccata diretta alla Chiabotto (pare che i due si lasciarono proprio perché Fabio voleva un figlio e le nozze mentre l’ex Miss non voleva fare il grande passo).

“Mi spaventa diventare padre alla mia età, ma di sicuro prima non avevo a fianco la donna giusta”, ha dichiarato, con chiaro accenno all’ex. L’attore, quando gli è poi stato chiesto come ha reagito alla notizia della gravidanza di Cristina, ha affermato di non essersene interessato minimamente, nemmeno per curiosità: “Quando una cosa mi esce dal cuore, non ci penso più. Non mi tocca, non chiamo, non sbircio i social di quella persona”.

Fabio Fulco vittima di un “terribile” incidente stradale pochi giorni fa

Al magazine Gente, Fulco ha anche raccontato di essere rimasto vittima di un “terribile” incidente stradale pochi giorni fa, mentre era a bordo della sua automobile. Un conducente non ha visto un incrocio, non si è fermato e si è schiantato contro la parte anteriore della sua vettura, distruggendola. “Fortunatamente sono uscito illeso”, ha raccontato l’interprete campano, aggiungendo di essersi subito precipitato dai carabinieri, in stato di choc, per fare denuncia dopo il brutto episodio. Episodio che gli ha fatto riflettere ancor più sul senso della vita, sulla preziosità dell’esistenza e su quanto si debba dire grazie di essere “vivi ogni istante della vita”.