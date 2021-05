Gregoraci e le rose: ecco chi gliele manda. A Barbara fischian le orecchie?

Elisabetta Gregoraci, fuori il nome del corteggiatore misterioso che le spedisce cascate di rose: di chi si tratta? Chi è l’uomo che starebbe facendo di tutto per farsi notare dall’ex moglie di Flavio Briatore? Tale Francesco Z., professione assicuratore. E verrebbe da dire anche professione ‘corteggiatore’ di donne vip. Eh sì, perché Francesco Z. è la stessa persona che avrebbe elegantemente fatto la corte a niente po po di meno che Barbara d’Urso in tempi non sospetti. Addirittura alcune indiscrezioni assicurarono che con la conduttrice di Pomeriggio Cinque trascorse dei giorni spensierati nella villa di Capalbio di quest’ultima. Lo ‘spiffero’ rosa non ha mai trovato conferma, né prove ed è finito poi nel dimenticatoio. D’altra parte Barbarella è inafferrabile e la sua vita privata è un bunker. Ma si torni ad Elisabetta…

Nelle scorse ore, è stato il magazine Chi a sussurrare che la Gregoraci, ufficialmente single, sia stata ‘attenzionata’ da Francesco Z. Ci sarebbe lui, secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, dietro al fiume di rose rosse che la showgirl calabrese ha ricevuto qualche giorno fa e che ha prontamente postato sul suo profilo Instagram. Ma c’è dell’altro: tra ‘Eli’ e l’assicuratore non mancano nemmeno baci e cuoricini ‘social’ piazzati ora sotto i post dell’una ora sotto i post dell’altro; è nata una coppia? La conduttrice ha ceduto al corteggiamento? Chissà…

Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip tra famiglia e gossip

La showgirl, tra i protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 5 (nella Casa più spiata d’Italia ha resistito alle serratissime avances di Pierpaolo Pretelli che si è poi legato sentimentalmente a Giulia Salemi), dopo l’esperienza nel reality di Canale Cinque si è dedicata anima e cuore al figlio Nathan Falco, frutto d’amore nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Con l’imprenditore piemontese, nonostante la passione sia sfiorita, i rapporti sono più che buoni. Infatti spesso appaiono insieme, presenziando ad eventi pubblici e privati.

Elisabetta è inoltre stata al centro del gossip di recente: oltre ai rumors su Francesco Z., si è parlato di almeno altri quattro corteggiatori. Lei, però, per ora ‘resiste’ e continua a dichiararsi single.