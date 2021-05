Rai, prossima stagione: conferme e bocciature, chi ci sarà e chi no

Tempi di riflessioni, conferme e bocciature in casa Rai: la prossima stagione televisiva non è vicinissima, ma neppure tanto lontana. Per questo a Viale Mazzini, in vista di settembre 2021, si parla già da un po’ di tempo di futuro. Chi si avvia verso una riconferma a pieni voti, come riporta Dagospia, è Alberto Matano che con la conduzione de La Vita in Diretta in solitaria si sta togliendo molte soddisfazioni. Gli ascolti sono buoni, la critica lo apprezza, la Rai pure. Il rinnovo pare scontato.

Va verso la riconferma su Rai Uno anche Serena Bortone. Oggi è un altro giorno, dopo una partenza titubante sul fronte share, si sta riprendendo, grazie anche alla svolta più pop impartita al talk nell’ultimo periodo. Bene anche Antonella Clerici che con ogni probabilità avrà una doppia promozione, con la riconferma sia di È sempre mezzogiorno, sia di The Voice Senior.

Sempre per quel che riguarda la rete ammiraglia del servizio pubblico, scontata pure la presenza nella prossima stagione dell’acuta Eleonora Daniele. La ritroveremo alla guida di Storie Italiane. Più che confermata anche Mara Venier a Domenica In. La ‘Zia’ ha più volte parlato di ritiro, ma pare che abbia già cambiato idea. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, il pomeriggio del giorno festivo sarà ancora suo.

Spostandosi su Rai Due, rete che sta affrontando una crisi di ascolti alquanto preoccupante, dovrebbero quasi sicuramente salvarsi Bianca Guaccero, con Detto Fatto, e Milo Infante, con Ore 14.

C’è poi il capitolo prime time di Rai Uno: la rete va fortissimo con le fiction, ma malissimo con i varietà. Nonostante si siano provate diverse soluzioni al sabato sera, Maria De Filippi continua a vincere con percentuali stratosferiche (inarrivabili sia Tu Sì Que Vales, sia C’è Posta per Te, sia Amici. Rai Uno nelle ultime settimane ha persino rinunciato a fare controprogrammazione): urgono idee, al di là di Ballando con le Stelle, ultimo baluardo solido del sabato sera di Rai Uno.

Infine il capitolo Sanremo: i dirigenti di Viale Mazzini stanno spingendo per riavere alla guida del Festival Amadeus. A breve il conduttore dovrebbe sciogliere le riserve.