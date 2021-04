Sanremo 2022, Amadeus ci sarà? Trattativa con la Rai, decisione in vista

Ci si avvia verso l’estate e anche la tv dei big, come ogni anno, è pronta a prendersi del riposo per tornare a settembre con il nuovo palinsesto. In casa Rai, però, prima della calura, pare che vogliano già risolvere il nodo Sanremo 2022. Un po’ presto? Non proprio: è vero che la kermesse ha chiuso i battenti da poco e che al prossimo concorso canoro mancano diversi mesi. Ma è anche vero che la macchina organizzativa della manifestazione deve essere oleata parecchio tempo prima del Festival vero e proprio. Per questo a Viale Mazzini vogliono fin da ora cominciare a dare forma alla kermesse. Come? Innanzitutto mettendo a posto il primo tassello: vale a dire designare il conduttore e direttore artistico.

Il magazine Oggi, a tal proposito, fa sapere che ai vertici Rai si starebbe spingendo non poco per avere sull’Ariston, per il terzo anno consecutivo, Amadeus. Il punto è che il presentatore non è così entusiasta dell’idea. E ciò non è un mistero: conclusosi Sanremo 2021, il Festival più tribolato della storia, andato in onda senza pubblico e con tutte le polemiche annesse, ‘Ama’ aveva specificato a chiare lettere di non voler più saltare in sella alla kermesse. Nella conferenza stampa finale di chiusura, era però, un poco, tornato sui suoi passi e aveva detto che il suo pensiero non era cambiato (ossia non aveva intenzione di fare il tris), ma che comunque avrebbe avuto bisogno di rifletterci su con calma e a bocce ferme.

Sanremo 2022, Amadeus deciderà in questi giorni: il gossip

Ebbene, sembra che il momento sia giunto: in Rai le ‘pressioni’ per riaverlo non sarebbero poche. ‘Ama’, sempre come riferisce il magazine Oggi, dovrebbe dare una risposta ai vertici del servizio pubblico a breve, in questi giorni. Resta da capire se il fidatissimo uomo di Viale Mazzini dirà di sì o di no, chiudendo definitivamente con la kermesse, almeno nel futuro prossimo. Va da sé che un sì trainerebbe anche la presenza all’Ariston dell’amico per la pelle, Fiorello.