Amadeus e Sanremo, ci sarà il Ter? Giovanna dice no: “Più avanti”

Giovanna Civitillo è stata ospite di Bianca Guaccero oggi a Detto Fatto. Insieme ad altri ospiti in studio si è parlato a lungo del Festival di Sanremo 2021, un bilancio di questa edizione che si è conclusa con la vittoria dei Maneskin. Ma soprattutto è stata la seconda e ultima edizione di Amadeus, il suo festival è piaciuto e dopo l’enorme e indiscusso successo dello scorso anno, con un festival frizzante e divertente, ha ripetuto il successo quest’anno. Lui si diverte e diverte insieme a Fiorello, che in Amadeus ha trovato una spalla perfetta. Certo, i numeri sono stati diversi quest’anno ma per una serie di circostanze legate al periodo storico e non per colpa dei conduttori.

Tuttavia il conduttore ha deciso di non essere direttore artistico per la terza volta di seguito, dopo due anni ha lasciato la guida del festival mentre tutti parlavano di Amadeus Ter. Lui è stato categorico nella conferenza stampa di Sanremo dicendo di voler lasciare, ma sarà finita per sempre? Ovviamente no, potrebbe essere un arrivederci e non un addio. Jonathan in studio ha lanciato uno scoop, o almeno ci ha provato: ha detto che Amadeus ha cambiato idea e che si è detto disposto a riparlarne per il terzo Sanremo. Giovanna ha escluso tale ipotesi e ha iniziato a fare segno di no con la mano. Queste le sue parole: “Che cambiano idea molto spesso è possibile, però lo potrà rifare anche più avanti. Tra qualche anno”.

Quindi Giovanna Civitillo ha confermato che Amadeus non ha intenzione di fare il terzo festival di seguito, ma un domani chissà. Il pubblico vorrebbe rivedere la strana coppia sul palco dell’Ariston, così come tanti in casa Rai pensano che Amadeus meriti di godersi la platea di Sanremo prima di lasciarne il timone. Non succederà l’anno prossimo, questo sembra ormai certo.

La Civitillo ha svelato anche altri retroscena di Sanremo 2021. Lei è felicissima di come è andata anche del suo PrimaFestival, si è divertita ed è soddisfatta. Ha ringraziato i suoi compagni d’avventura Valeria Graci e Giovanni Vernia. Poi ha risposto a una curiosità della padrona di casa, che le ha chiesto se Amadeus è riuscito a dormire di notte. Ebbene, Giovanna ha risposto in modo affermativo: quando tornava in stanza facevano festa insieme al figlio, ma appena si metteva a letto crollava.