Elisa Isoardi è dimagrita parecchio grazie all’Isola dei Famosi. La presentatrice è rimasta in Honduras circa un mese e ha perso ben dieci chili. L’ex compagna di Matteo Salvini è stata poi costretta ritirarsi per via di un incidente all’occhio. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo la Isoardi ha ammesso di aver cambiato pure taglia dopo l’avventura oltreoceano.

Oggi Elisa Isoardi è una taglia 42. Un risultato incredibile per la diretta interessata, che a Verissimo ha esclamato:

“Non portavo più la 42 da quando avevo 14 anni!”

L’ex padrona di casa de La prova del cuoco è sempre stata una donna molto formosa e sensuale. Una taglia 44, non così scontata nel mondo dello spettacolo e della televisione dove abbondano le 38-40. Elisa non si è mai preoccupata dei suoi chili in più ma li ha sempre sfoggiati con orgoglio e determinazione. Indubbiamente un esempio per tante donne.

Oggi Elisa Isoardi è leggermente più magra ma grata a Mediaset per aver vissuto un’esperienza incredibile come quella dell’Isola dei Famosi. In Honduras la 38enne ha capito tante cose della sua vita, le sue aspettative e i suoi desideri.

Dopo l’addio alla Rai – dove prima è stato chiuso La prova del cuoco e poi non è mai partito il progetto di Check up – Elisa Isoardi è pronta per nuove sfide a Mediaset. Pare che dal prossimo settembre la presentatrice condurrà un programma in onda su Canale 5. Quale? Al momento non è chiaro.

Elisa Isoardi ha confidato a Verissimo che le piacerebbe fare una televisione gentile, vera, diretta, senza bugie o sotterfugi. La Isoardi ha tanta voglia di tornare a lavorare dopo due esperienze in cui si è messa in gioco come concorrente. Prima dell’Isola dei Famosi ha infatti partecipato a Ballando con le Stelle.

E l’amore? Elisa Isoardi è ancora single. Archiviata la storia con Matteo Salvini è ora alla ricerca di un uomo vero, leale, con il quale mettere su famiglia. Gli ammiratori non mancano ma conquistare la Isoardi non è una impresa così facile…