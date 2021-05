Bill Gates e la moglie Melinda si sono lasciati dopo 27 anni insieme

By

È finito il matrimonio tra Bill e Melinda Gates. Dopo 27 anni insieme la coppia ha annunciato la separazione su Twitter, con un comunicato congiunto e decisamente inaspettato. I Gates hanno spiegato di aver riflettuto a lungo prima di giungere a questa conclusione definitiva. Dopo tanto dialogo e numerose riflessioni hanno capito che non potevano più essere marito e moglie. La rottura è avvenuta in maniera pacifica tanto che Bill e Melinda hanno chiarito che continueranno a lavorare insieme e a sostenere i progetti in cui credono. Inoltre saranno legati a vita dai tre figli ormai grandi: Jennifer (25 anni), Rory (21 anni), Phoebe (18 anni).

Il fondatore di Microsoft e alfiere della campagna globale di vaccinazione contro il Coronavirus, il 65enne Bill Gates, e la moglie Melinda, 56 anni, sono a capo di una rete di organizzazioni in prima linea nella creazione di programmi sanitari nei Paesi in via di sviluppo.

Nella nota divulgata sui social network Bill e Melinga Gates, sposati dal 1994, hanno chiesto spazio e privacy per questa fase complicata della loro vita. Una fase in cui i due saranno costretti a rivedere la loro quotidianità alla luce di questa separazione dolorosa ma necessaria. Ignoti, al momento, i motivi dell’addio.

Bill e Melinda Gates si sono sposati nei primi anni Novanta ma hanno iniziato a frequentarsi nel 1987. Si sono conosciuti a una conferenza stampa di Microsoft, la celebre azienda di tecnologia fondata da Gates. Melinda è stata assunta nell’azienda in qualità di sviluppatrice di software (incarico che ha lasciato dopo il matrimonio). Nel 2000 la coppia ha istituito insieme la fondazione filantropica che porta il loro nome e che oggi è ritenuta la più ricca al mondo.

Nel 2019 un’altra coppia celebre e ricchissima si è separata: quella formata da MacKenzie Scott e il marito Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Dopo il divorzio dal marito, che le ha lasciato una fortuna, Scott ha dedicato gran parte del suo tempo alle attività filantropiche in cui ha impegnato almeno 4 miliardi del suo patrimonio, e quest’anno si è risposata con un insegnante, Dan Jewett.