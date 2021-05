Bill Gates, divorzio: svelati i veri e spinosi motivi, c’entra Epstein

Pesanti ombre sul divorzio di Bill Gates e Melinda, che nei giorni scorsi, dopo 27 anni di matrimonio, hanno comunicato che la loro vita coniugale è giunta al capolinea. I motivi profondi della rottura sono ammantati di mistero. Mistero che ha provato a penetrare il Daily Beast, che, citando fonti vicine alla famiglia miliardaria, ha parlato di un retroscena tanto curioso quanto spinoso circa la separazione.

Secondo quanto appreso, Melinda avrebbe avuto l’ossessione di Jeffrey Epstein, il multi milionario newyorkese che si è suicidato in carcere nel 2019 (il suo decesso è diventato un caso tra i più discussi a livello globale. Secondo molti l’uomo non si sarebbe ucciso, ma sarebbe stato ammazzato). Epstein è stato al centro della cronaca mondiale per diverso tempo, essendo accusato di traffico di minorenni.

Ma cosa c’entra con Gates? E perché Melinda ne sarebbe stata ossessionata? La risposta fornita dal Daily Beast è che l’ormai ex moglie di Bill, quando ha scoperto che il fondatore di Microsoft ha incontrato Epstein in diverse occasioni, non lo avrebbe più visto con gli stessi occhi.

Bill Gates ed Epstein, quante volte si sono visti?

Bill e Jeffery si videro ‘ufficialmente’ per la prima volta nel settembre 2013, nell’Upper East Side di Manhattan, nella dimora del finanziere. Ci fu anche Melinda che avrebbe confidato ad alcuni amici quanto quell’incontro fu per lei imbarazzante in quanto Epstein era già all’epoca accusato di pedofilia. Un ulteriore colpo alla relazione avvenne nel 2019: Epstein fu trovato morto in carcere e la stampa, tra i volti notissimi da lui frequentati, tra i quali figurano Bill Clinton, Donald Trump e il principe Andrea, fece anche il nome di Bill Gates.

Il visionario imprenditore disse di averlo visto solo una volta, ma secondo le ricostruzioni del New York Times i rapporti tra i due sarebbero stati più solidi e cominciati all’inizio del 2011, tre anni prima della incriminazione in Florida. Nella fattispecie Gates era stato scoperto a disquisire con il milionario a una conferenza in California.

Ci sarebbero poi stati altri incontri, come quello in cui Bill fece la conoscenza dell’ex compagna del finanziere, la modella svedese Eva Andersson-Dubin. Non solo: Gates avrebbe anche usufruito di un passaggio sul jet privato di Epstein, chiamato “Lolita Express”, per andare dal New Jersey a Palm Beach, in Florida.

“Con lui non avevo nessun affare o rapporti di amicizia. Non sono mai andato a Palm Beach, la gente del suo entourage lo dice in giro ma non è così”, disse Gates a proposito del fatto, aggiungendo: “Però, certamente, se vuoi raccogliere fondi per aiutare la gente nel mondo lui era uno che conosceva molte persone ricche”.

Una storia non del tutto chiara. Fatto sta che Melinda sarebbe stata sempre più ossessionata da tale vicenda, che avrebbe inevitabilmente incrinato il suo matrimonio, fino a condurlo al capolinea.