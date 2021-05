Principe Filippo, svelate le cause di morte: pubblicato il referto ufficiale

Il Daily Telegraph è entrato in possesso del referto medico in cui sono state riportate le cause che hanno portato al decesso il marito della sovrana

Nelle scorse ore, il Daily Telegraph ha divulgato le cause della morte del Principe Filippo, scomparso a 99 anni il 9 aprile 2021. Il tabloid d’oltremanica ha fatto sapere di aver visionato il certificato di morte ufficiale del Duca di Edimburgo, sul cui referto, firmato dal medico di Buckingham Palace, è stato messo nero su bianco semplicemente “vecchiaia”. La notizia potrebbe sembrare ovvia. E effetti è così. Ma non per la stampa inglese, la quale, da quando il marito della sovrana è venuto a mancare, ha dibattuto non poco circa i motivi del decesso di Filippo.

Nella fattispecie i tabloid si sono sbizzarriti avanzando diverse ipotesi sulle reali cause della dipartita. D’altra parte già quando il Principe era in vita, gli organi di stampa anglosassoni si sono scatenati nelle più disparate teorie circa le sue condizioni di salute, arrivando più volte a dare la notizia della sua morte ancor prima che avvenisse.

Negli ultimi anni di vita del Duca di Edimburgo, infatti, si sono sprecate le news su un suo presunto decesso, che puntualmente veniva smentito. Poi, il 9 aprile scorso, è giunto il comunicato ufficiale da Buckingham Palace: in quel frangente nessun dubbio. Dubbi invece sulle cause di morte che ora però sono stati definitivamente fugati, con la risposta più prevedibile e logica: cause naturali.

Il Duca di Edimburgo e la Regina Elisabetta II sono convolati a nozze nel 1947, trascorrendo oltre 70 anni fianco a fianco, ‘nella buona e nella cattiva sorte’. All’epoca Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi, oltre alle pretese sul trono greco. Non solo: il nobile si convertì dalla religione ortodossa a quella anglicana. Dal matrimonio con la sovrana britannica sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea.

La morte del Principe è arrivata in un periodo alquanto complesso per la Royal Family, che da tempo è impegnata con la grana che vede protagonisti i Duchi di Sussex, Harry e Meghan. Il Principe e l’ex star di Suits si sono trasferiti negli Usa, a Montecito (California), dopo che sono affiorati profondi attriti con alcuni membri della famiglia reale. La tensione ha raggiunto le stelle con l’intervista rilasciata dalla Markle e dal marito a Oprah Winfrey. Nel corso della chiacchierata sono state mosse addirittura accuse di razzismo alla stessa Royal Family.