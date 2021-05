Giorgia Meloni a Verissimo: il padre assente, haters e il compagno Andrea

Giorgia Meloni si è raccontata in una lunga intervista a Verissimo. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato principalmente della sua infanzia e della sua vita privata, smentendo anche le accuse di certi haters. La Meloni ha parlato a lungo della sua infanzia caratterizzata dal profondo amore per la madre e la sorella e dall’assenza del padre. Un’assenza che ha inevitabilmente cambiato le sorti del suo destino. La 44enne ha inoltre presentato il suo libro autobiografico di prossima uscita dal titolo Io sono Giorgia.

Giorgia Meloni ha spiegato a Silvia Toffanin che il padre non c’è mai stato. L’uomo è andato via di casa quando la figlia aveva appena un anno di vita. Si è trasferito alle Canarie e Giorgia e la sorella si recavano lì una o due volte l’anno. Poi hanno smesso di farlo. Quando ha infatti compiuto undici anni la Meloni ha avuto un’accesa discussione con il padre che l’ha portata ad allontanarsi definitivamente dal genitore, con il quale non c’è stato più un chiarimento.

A Verissimo Giorgia Meloni ha ricordato:

“Lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi ‘Non ti voglio vedere mai più’. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto”

Crescere senza un padre non è stato facile per Giorgia Meloni che, nel corso della sua vita, ha dovuto fare i conti anche con nemici e haters. Da piccola veniva spesso bullizzata per i suoi chili di troppo ma quelle critiche così meschine l’hanno aiutata a diventare più forte e combattiva.

Alcune critiche hanno però fatto più male di altre. È successo quando Giorga Meloni era incinta della piccola Ginevra, che oggi ha cinque anni.

“Ci sono stati molti haters che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta”

Nello studio di Silvia Toffanin Giorgia Meloni ha inoltre ribadito di non essere interessata al matrimonio. Dal 2014 è felicemente fidanzata con l’autore televisivo Andrea Giambruno. I due si sono conosciuti dietro le quinte di un programma televisivo e da allora non si sono più lasciati.

“Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. È come se le cose fossero già in equilibrio”

A Verissimo Giorgia Meloni ha inoltre ribadito di non essere mai stata omofoba e che in trent’anni di politica non ha mai usato parole contro i gay. Dunque, a detta della Meloni, solo accuse infondate e nulla più.