Diletta Leotta e Can Yaman, fuga d’amore: sorrisi e sguardi complici (Foto)

Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme. La coppia resiste contro tutto e tutti, le voci di crisi e tutte le polemiche legate al loro amore sono state spazzate via dalle foto della loro fuga romantica. O forse no? Chi nutre dei dubbi su questa coppia probabilmente non cambierà idea facilmente. Insomma, non basteranno delle foto in cui i due sorridono felici e complici per far credere che sia vero amore a chi invece pensa sia tutto finto. Eppure Diletta Leotta e Can Yaman non si sono lasciati, nemmeno dopo gli ultimi gossip che li anno investiti. E che hanno portato l’inviata di DAZN a sbottare sui social contro il gossip.

Nelle ultime settimane infatti Diletta Leotta è stata beccata mentre bacia un altro. Non ha potuto più negare quando sono saltate fuori le foto, ma ha comunque dato una spiegazione all’accaduto. Diletta ha spiegato che quelle foto sono vecchie, quindi nulla ha a che vedere con presunti tradimenti o crisi con Can Yaman. Tra loro due procede tutto a gonfie vele e le foto pubblicate da Chi ne sono la prova. I paparazzi li hanno beccati in una fuga romantica sul lago di Como.

La coppia ha deciso di lasciare alle spalle le polemiche che li hanno travolti, e tutti i dubbi che persistono sulla loro storia. Come? Prendendosi una pausa da tutto e tutti e fuggendo in un hotel a 5 stelle, dove tra un momento nella spa e un bacio hanno ritrovato l’intesa. O forse chissà, non l’hanno mai persa davvero. La conduttrice ha raggiunto il resort sabato sera, subito dopo l’impegno sul campo di Milan – Benevento. Ad attenderla c’era già Can, che è riuscito a raggiungere l’hotel senza farsi vedere. I paparazzi sulle tracce della Leotta però non si sono fatti sfuggire l’incontro e sono riusciti a beccarli.

I due hanno trascorso insieme la domenica, per poi fare ritorno a Milano lunedì mattina. Le foto di Diletta Leotta e Can Yaman rivelano dolci momenti insieme, i due si guardano con dolcezza e non mancano sorrisi complici. E poi abbracci e attenzioni che si dedicano amorevolmente.