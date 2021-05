Leotta, con chi sta ora? Ryan o Can Yaman? Arriva il Tapiro, parla Diletta

Diletta Leotta, dove sta la verità? Con chi è legata sentimentalmente in questo periodo? Con Can Yaman oppure come sostiene Dagospia con Ryan Friedkin, il vicepresidente della Roma? Il caso è deflagrato nei giorni scorsi, quando il portale diretto da Roberto D’agostino ha affermato che la conduttrice si vede con il manager da dicembre. A dare una ulteriore ‘botta’ al gossip ci ha poi pensato il magazine Oggi, che ha pubblicato le foto di un bacio appassionato tra la catanese e lo statunitense. Scatto che risale allo scorso dicembre, poco prima che Diletta e Yaman uscissero allo scoperto. Ed è proprio sulle tempistiche che la Leotta punta per difendersi.

Da quando sono uscite le fotografie pubblicate dal settimanale Oggi, la siciliana si è chiusa in un religioso silenzio, rotto nelle scorse ore, nel momento in cui è stata raggiunta da Striscia la Notizia. Valerio Staffelli, inviato storico del tg satirico, ha intercettato Diletta per riuscire a comprendere cosa sta accadendo nella sua vita sentimentale dopo il gran can can che si è creato di recente.

“Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa”, ha chiarito Leotta. “Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa”.

Dalle dichiarazioni emergono due notizie. La prima: Diletta e Can Yaman stanno ancora assieme (pare che oggi fossero assieme sul Lago di Como, in una location da sogno); la seconda: la catanese, dopo l’uscita delle foto di Oggi, ha cambiato leggermente versione, ammettendo di aver ‘limonato’ con Friedkin. Finito tutto e caso archiviato? Ni.

Infatti, lo scetticismo attorno alla relazione tra il divo turco e la conduttrice di Dazn continua ad essere assai diffuso. Oggi più di ieri. Non sono pochi, sia tra i fan sia tra gli addetti ai lavori della cronaca rosa, che credono che la love story non abbia né capo né coda. Altrimenti detto c’è chi è sicuro che l’amore sia solo a favor di copertine e telecamere, e quindi non reale. Una dose di scetticismo che è andata crescendo negli ultimi giorni. In tutto questo c’è un Yaman ‘non pervenuto’ che non ha spiaccicato una parola: chissà cosa ne pensa…