Domenica Live, tutti contro Diletta tranne la De Grenet: perché la difende

Diletta Leotta di nuovo al centro dell’attenzione e di nuovo criticata nei salotti ‘d’ursiani’. Pochi giorni fa, a Pomeriggio Cinque, sulla conduttrice di Dazn è piovuta una raffica di critiche. Una simile dinamica si è verificata a Domenica Live, nel corso della puntata in onda il 2 maggio. In realtà, qualcosina è cambiato stavolta perché la catanese ha trovato un’alleata in studio: Samantha De Grenet.

Prima di affrontare il tema, è opportuno riavvolgere rapidamente il nastro: Leotta pochi giorni fa è esplosa sui social, parlando di giornalismo spazzatura, dopo che Dagospia ha insinuato che da mesi frequenta Ryan Friedkin. E Can Yaman? Sarebbe tutta una messa in scena. Finita qui? Manco per idea perché poche ore dopo lo sfogo della siciliana il magazine Oggi ha pubblicato le foto di baci passionali tra Diletta e l’americano. Foto che risalgono a dicembre 2020, prima dell’inizio della relazione con Yaman, ufficialmente decollata a gennaio. Eppure Dagospia sostiene che la Leotta ancora oggi si veda con Friedkin. Dopo gli scatti mostrati da Oggi, la catanese non si è più pronunciata e ha preferito rimanere in religioso silenzio.

Alla luce di ciò, a Domenica Live, sono giunte altre frecciate verso la 29enne. “Indifendibile, e poi passare da santa. La conosco da molto, anni fa avrebbe fatto carte false per avere questa visibilità. Comunque è una brava ragazza”, il commento della showgirl Antonella Mosetti. Le ha fatto eco Giovanni Ciacci: “Lei è brava a giocare con i paparazzi”. Pure Patrizia Groppelli ha tuonato con ironia sulla Leotta: “Si parla solo dei suoi amori, per me ha un ufficio stampa soltanto per quelli…”

Domenica Live, Samantha De Grenet si schiera con Diletta Leotta

Una voce fuori dal coro è stata quella di Samantha De Grenet, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. La showgirl romana è stata l’unica a spezzare una lancia a favore della conduttrice di Dazn. “Lei sa perfettamente che il discorso dei paparazzi fa parte dei giochi”, ha spiegato Samantha. “Per me voleva dar sfogo a questo pensiero, ossia che a volte ci deve essere un limite”, ha aggiunto.

Tuttavia in studio non ha trovato terreno fertile ma solo controrepliche che l’hanno invitata a considerare che la Leotta si è scagliata contro i paparazzi e che al momento, per quel che riguarda la relazione con Can Yaman e il caso Ryan Friedkin, non ha del tutto chiarito come stiano realmente le cose.

Nei giorni scorsi, a Pomeriggio Cinque, anche Barbara d’Urso si è sbilanciata sulla questione, invitando Diletta ad avere più rispetto per il lavoro dei paparazzi.