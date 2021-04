Pomeriggio 5, raffica di critiche su Leotta. d’Urso dura: “Stai chiusa in casa”

Tutti contro Diletta Leotta: nel salotto di Pomeriggio Cinque, sia gli ospiti in studio sia la padrona di casa Barbara d’Urso hanno consigliato senza se e senza ma alla conduttrice di Dazn di cambiare registro nei confronti dei paparazzi e dei giornalisti. Un fuoco a più voci giunto dopo che la catanese ha scritto un post al vetriolo proprio nei confronti dei fotografi e delle penne della stampa che le hanno attribuito una relazione con il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin. Peccato che lei al momento, almeno ufficialmente, è innamorata di Can Yaman (in molti non credono alla storia e credono che sia stata montata a tavolino). Alla fine di tutto questo can can? Il colpo di scena. Il magazine Oggi ha pubblicato le foto di un bacio focoso tra Diletta e Ryan. In tantissimi hanno così scaricato un graffiante sarcasmo su Diletta.

“Giornalisti brutti e cattivi che la fanno passare per una mangiauomini…”. Così ha introdotto l’argomento in studio Barbarella, senza rinunciare all’ironia. Le ha fatto eco Rita Dalla Chiesa, ospite del talk Mediaset in collegamento. L’ex conduttrice di Forum ha prima ricordato che lei stessa ha avuto molto a che fare con i paparazzi lungo la sua carriera, poi ha chiosato: “Io mai me la sono presa con loro, anzi dico sempre grazie. Se non ci fossero, esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere; è un problema suo la storia che vuol far credere di avere”.

Pure Lory Del Santo, anch’ella presente in studio a Pomeriggio Cinque, non ha risparmiato un affondo alla giovane conduttrice siciliana. “Spuntare sopra lo star system che ti ha fatto mangiare per lungo tempo è impensabile”, ha tuonato la regista. Dello stesso avviso Emanuela Folliero che ha fatto un ragionamento simile, riprendendo una riflessione di Selvaggia Lucarelli: “Se tu alimenti il mostro (del gossip, ndr), poi ti ritorna contro”.

A questo punto pure la d’Urso è tornata ad incalzare sulla questione, ricollegandosi al fatto che la Leotta abbia detto che sua nonna ottantenne crede a tutto quello che legge sui giornali: “Mia nonna et etc e poi due giorni dopo escono quelle foto? Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i paparazzi. Comunque altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa, né col cavalluccio né con nessun altro”.

“Se ha paura che la nonna si offenda che cambi mestiere”, ha pizzicato il paparazzo Alan Fiordelmondo, altra presenza della trasmissione pomeridiane della rete ammiraglia Mediaset. Quindi l’ultima parola di Barbarella: “Dovrebbe ringraziarli, magari tra 40 anni non ti cercheranno più e magari sarai triste”. Tutto chiaro Diletta?