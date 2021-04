Can Yaman e Diletta Leotta, i punti oscuri della storia: rottura ‘annunciata’

“Chi è vicino a Diletta spiega che lui sarebbe troppo geloso e possessivo”. Il magazine Gente riassume così il motivo che ha portato lontani Can Yaman e Diletta Leotta. La voce circola da giorni, cioè da quando l’attore ha fatto rientro in Turchia, senza la sua dolce metà. L’avrebbe voluta tanto con sé, per presentarla agli amici e ai parenti stretti. La conduttrice di Dazn, però, non avrebbe assecondato le richieste del compagno, facendo infuriare. Da qui lo strappo, e addio nozze e progetti. Questa la sintesi narrata da diversi magazine sulla love story naufragata. Ma in tutto questo c’è un grosso punto interrogativo…

Davvero Yaman e la Leotta erano in procinto di sposarsi? A un certo punto è pure spuntata la data del matrimonio, fissata al 16 agosto. In realtà, però, in tanti non hanno mai creduto che potessero davvero giungere i fiori d’arancio. E sempre in tanti hanno scommesso che la relazione altro non era che un grande bluff, architettato per un ritorno di immagine vantaggioso per entrambi. Infatti, quando è iniziata a circolare la notizia che la coppia fosse scoppiata, sono stati diversi a dire che si trattasse di una storia di un naufragio sentimentale annunciato da tempo.

Malelingue, scettici, cattivi pensatori, invidiosi etc etc… Sono solo alcune delle etichette che i critici della liaison si sono visti affibbiare. Eppure, come disse un tale assai potente nei palazzi del potere politico romano, ‘A pensare male si fa peccato ma spesso si indovina’. Ebbene, pare proprio che la ‘massima’ caschi a fagiolo per quel che concerne la storia di Diletta e Yaman.

I punti oscuri della love story di Can Yaman e Diletta Leotta

C’è un qualcosa che pare non tornare in questa favola contemporanea ‘stellata’. In primis la tempra sia di Can sia di Diletta: lui riservatissimo e gelosissimo della sua privacy, di colpo ha alimentato il gossip del Bel Paese, con tanto di scatti social e indizi seminati qua e là sul web. Strano, davvero: chi da tempo segue il divo turco sa che la ‘sacralità’ del suo privato è sempre stata qualcosa di impenetrabile. Con la Leotta è cambiato tutto (e infatti le sue agguerrite fan se ne sono accorte e hanno mugugnato non poco).

Diletta, invece, quando ha conosciuto Yaman era reduce da due relazioni importanti, quella con Matteo Mammì e quella con il pugile Daniele Scardina. Due storie in cui la 29enne catanese ha dato tanto, se non tutto. Mai però si è sussurrato di nozze e matrimonio. Con Can invece, almeno dal punto di vista mediatico, si sono bruciate tutte le tappe. E qui si ritorna alla domanda iniziale, soprattutto visto come stanno andando le cose: seriamente c’era in progetto di sposarsi oppure è stata soltanto una trovata di ‘marketing’ come dicono le malelingue, gli scettici etc. etc? Un dubbio, anzi più di uno, resta.