Can Yaman “ha bruciato le tappe” con Diletta: cosa si cela dietro la crisi

Qualcosa sta andando storto. Forse più di qualcosa: la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe approdata su un binario morto. Chi segue da vicino la conduttrice di Dazn e la star turca racconta che non sarà affatto facile rimettere in piedi la relazione. Ma che cosa è successo negli ultimi giorni? Cosa non ha funzionato? A Pasqua il divo di DayDreamer e la catanese si ritraevano felici e spensierati a Roma, con tanto di uovo condiviso: trattasi dell’ultima foto insieme e, come assicura Chi Magazine, dell’ultima volta che si sono visti. Da allora è calato il gelo: Diletta è tornata a Milano, città in cui dimora; Can in Turchia. E, sempre come rende noto il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in terra turca probabilmente Yaman avrebbe voluto portare con sé la Leotta che però avrebbe frenato.

Diletta Leotta e Can Yaman, all’origine della crisi: c’è chi corre e chi no

“Forse, con Diletta, è andato troppo all’arrembaggio, ha bruciato le tappe, trovando un freno da parte della conduttrice”, spiega Chi Magazine, sottolineando come la catanese sia una donna ‘risolta’, come dire “indipendente” e di successo. Per questo, spiffera ancora il settimanale rosa, quando Yaman gli ha proposto di andare con lui in Turchia per fare le “presentazioni in famiglia”, lei ha predicato calma, preferendo declinare l’invito.

Il fatto, all’origine della rottura, sarebbe proprio questo: da un lato Can che avrebbe corso velocissimo nella love story, dall’altro la giovane catanese che non vorrebbe, in questo momento, stare a quel passo. Si è persino parlato di nozze ad un certo punto. E invece le incomprensioni, dopo Pasqua, sono arrivate alle stelle, tanto che Diletta si è sfilata l’anello che le aveva regalato il compagno. Lui, invece, stanco del chiacchiericcio sul suo conto e delle critiche dei fan, ha chiuso i suoi profili social.

Can Yaman e Diletta Leotta, cosa succede ora?

E adesso? Cosa accadrà? La storia si è sfilacciata definitivamente oppure c’è spazio e tempo per trovare una soluzione e proseguire assieme? Pare che il nodo da sciogliere sia il seguente: Can riuscirà a fare un passo indietro, comprendendo che Diletta va ‘aspettata’, oppure no?