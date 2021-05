Pippo Baudo contro Fedez: “Al Concerto del primo maggio ha esagerato”

Continua a far discutere il discorso che Fedez ha tenuto al Concerto del primo maggio. Un discorso che ha diviso gli animi: da un lato c’è chi ha appoggiato il cantante (come Tommaso Zorzi), dall’altro c’è chi non ha esitato a criticarlo. Della seconda fazione fa sicuramente parte Pippo Baudo che, intervistato dall’Adnkronos, ha espresso tutto il proprio disappunto per le dichiarazioni fatte da Federico Lucia (questo il vero nome del marito di Chiara Ferragni).

Pippo Baudo si è detto contrariato dal discorso di Fedez e ha ammesso che se avesse condotto lui l’evento avrebbe subito interrotto il cantante sul palco, staccando addirittura le telecamere. Queste le parole del celebre conduttore tv:

“Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità”

Secondo Pippo Baudo Fedez ha esagerato e ha fatto di tutto per prendersi la scena, cosa che di fatto è avvenuta. Per l’84enne l’artista ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua. Non solo: per Super Pippo la Rai ha fatto bene a chiedere il testo dell’intervento:

“Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, io voglio sapere cosa ci vieni a fare. E poi gli argomenti che Fedez ha toccato sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così indiscriminata. Bisogna stare attenti perché si ripercuote sulla società in modo divisivo”

Ad oggi Fedez non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Pippo Baudo. In questi giorni Federico Lucia è in Toscana con tutta la famiglia per festeggiare il 34esimo compleanno di Chiara Ferragni. Tra difficoltà e critiche l’imprenditrice digitale non ha mai fatto mancare il suo sostegno al marito.

In vacanza con i Ferragnez ci sono anche il piccolo Leone, che ha da poco compiuto tre anni, e l’ultima arrivata Vittoria, nata solo lo scorso marzo.

La Rai vuole querelare Fedez

Attualmente sul caso Fedez è stata attivata una commissione di vigilanza e anche Franco Di Mare, il direttore di Rai Tre, la rete su cui è stata trasmessa la diretta del concerto, ha dichiarato che da parte dell’azienda non c’è mai stata alcun tipo di censura e che, quindi, le affermazioni del cantante risulterebbero a dir poco gravi.

Stando ad alcune indiscrezioni si starebbe valutando una querela nei confronti del cantante. Un’idea bocciata da Pippo Baudo, che ha indirettamente consigliato alla Rai di evitare di fare altra pubblicità a Fedez, sempre più personaggio del momento.