Eros pepato sull’ex, 5 coppie saltate, botte in Rai: le news della settimana

Gossip e news

Si sussurra che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri siano ai ferri corti. Rottura in arrivo?

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono detti addio. Nessun tradimento, hanno specificato. Pare che lei si stia frequentando con l’ex ‘isolano’ Akash Kumar. Auguri!

Altra scoppia scoppiata, in tempo record, è quella che era formata da Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Adios!

Sempre restando in tema di addii: Francesca Manzini si è lasciata. Dai progetti di matrimonio al ‘ciaone’ è un attimo…

Il tormentone Diletta Leotta impazza. Dagospia ha sganciato la bomba, spifferando che si stesse vedendo con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. La vicenda è andata di traverso alla bella catanese che con un post di fuoco su Instagram ha parlato di gossip-veleno. Peccato che il giorno dopo il magazine Oggi abbia pubblicato le foto di un bacio focoso di Diletta con il vicepresidente della Roma. E adesso?

Daniele De Rossi, dopo 37 giorni, ha potuto riabbracciare la moglie Sarah: il momento è stato immortalato dall’attrice con un toccante post sui social. Bye bye Covid!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, vade retro convivenza. “Quando ci accorgeremo di aver bisogno di qualcosa di più, faremo nuovi passi”, ha confidato l’ex velino. L’amore c’è, la voglia di condividere lo stesso tetto no.

In casa Rai nervi tesissimi, roba da ring: due giornalisti si sono menati. Uno è puro finito in ospedale.

Nulla in confronto a quel che ha scatenato Fedez: il rapper ha fatto detonare il ‘caso censura’ ai piani alti di Viale Mazzini, mettendo in subbuglio il mondo politico, conquistando tutte le aperture dei maggiori siti italiani e innescando una polveriera senza precedenti. Si salvi chi può!

Sempre a proposito del caso Fedez, nei confronti del rapper ha speso parole di fuoco la fidanzata del direttore di Rai Tre Franco Di Mare. La donna ha perso la bussola, sfogandosi con degli insulti.

Web e chicche

Passione alle stelle tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. L’ex corteggiatrice, senza filtri e senza remore, ha confidato che il compagno “si è dato parecchio da fare”. Risultato? “Sono dovuta andare in farmacia a comprare cerotti caldi per i dolori muscolari”. Viva l’amore!

Laura Torrisi, che da tempo combatte contro l’endometriosi, è stata nuovamente ricoverata. Forza!

Natalia Paragoni ha confidato a Diva e Donna di aver perso un bambino quando stava con il suo ex. “Un dolore immenso”, ha raccontato con amarezza.

Cosa è successo in tv?

Diabolico scherzo de Le Iene a Gianni Sperti, ‘colpito’ nel giorno del suo compleanno. Complici Maria De Filippi e Tina Cipollari. Il buon Gianni a un certo punto ha pure mandato a quel paese la moglie di Costanzo. Dannate Iene!

Ramazzotti, questione di ‘Eros’. Ospite da Pio e Amedeo a Felicissima sera!, non è passata inosservata la sua battuta sull’ex: “Perché Michelle Hunziker ride sempre? A letto non rideva, almeno lì…”. Amen!

A proposito dei due foggiani: bufera dopo l’ultima puntata del loro show. Avevano promesso di essere scorretti e di pronunciare una serie di paroline bislacche. Detto, fatto! Qualcuno, a dir la verità più di qualcuno, non l’ha presa affatto bene…

Restando in tema Pio e Amedeo… Buone notizie per Carlo Conti: lo show dei due comici su Canale Cinque, come sopradetto, è giunto all’ultima puntata. Share e ascolti alle stelle per D’Antini e Grieco. Non per Carletto che però la prossima settimana non dovrà vedersela con i guasconi foggiani.

La Rai sta provando in tutti i modi di far cambiare idea ad Amadeus. Lo vorrebbe alla guida di Sanremo per la terza volta. Il conduttore sta riflettendo. Cosa deciderà?

Belen, per partecipare a Canzone Segreta su Rai Uno, ha incassato davvero 100mila euro? La società di produzione dello show ha smentito. “Molto meno”, ha fatto sapere l’azienda. La commissione di Vigilanza Rai a trazione leghista vuole vederci comunque più chiaro sulla faccenda e ha chiesto tutti i conti della trasmissione condotta da Serena Rossi. Chissà come andrà a finire la faccenda…

Barbarella, nel corso di Domenica Live, ha posto una domanda poco delicata a Cesara Buonamici che ha risposto con un secco ‘no grazie, parliamo d’altro’.