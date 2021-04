Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: salta la convivenza

Nessuna convivenza in vista per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo la fine del Grande Fratello Vip i due hanno più volte parlato dell’idea di abitare sotto lo stesso tetto. Ma, a quanto pare, non si tratta di un progetto da realizzare nell’immediato. È stato l’ex Velino di Striscia la notizia a dichiararlo in un’intervista concessa al settimanale Mio. Il trentenne ha chiarito che c’è ancora tempo per compiere un passo così importante.

Queste le parole di Pierpaolo Pretelli sulla convivenza saltata con Giulia Salemi:

“È abbastanza prematuro. Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”

Dunque una vera e propria retromarcia da parte di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che più volte avevano parlato di convivenza dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Pretelli ha però precisato che la relazione con l’influencer italo-persiana va alla grande. Non a caso Giulia ha conosciuto il figlio di Pierpaolo.

“È stata la prima donna che ho presentato a mio figlio in tre anni. Credo in questo rapporto, vedo una prospettiva futura e per questo ho deciso di presentargliela. È andata benissimo, Giulia è molto attenta, paziente e ama i bambini. C’è stato subito un buon feeling”

Giulia Salemi ha quindi conosciuto il figlio di Pierpaolo Pretelli ma non il resto della sua famiglia. I parenti del modello non hanno avuto una buona impressione della 28enne nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno spudoratamente fatto il tifo per Elisabetta Gregoraci.

Una situazione che ha infastidito parecchio Pierpaolo Pretelli, che ci ha sempre tenuto a precisare che la sintonia con la showgirl calabrese non si è mai trasformata in amore come invece accaduto con Giulia Salemi. Pretelli è assai sicuro che i suoi genitori cambieranno presto idea appena avranno modo di conoscere la figlia di Fariba Tehrani.

Pierpaolo si è detto molto fiero di Giulia Salemi, che ha definito una donna altruista, che si dà tanto in amore e in amicizia. Pretelli ha poi instaurato un buon rapporto con il padre di Giulia, Mario Salemi, mentre è in attesa di rivedere Fariba, al momento impegnata in Honduras all’Isola dei Famosi.

E Abraham Garcia, l’ex fidanzato di Giulia Salemi che ha messo in guardia Pierpaolo Pretelli dalla vera natura della modella? Pretelli ne è convinto: lo spagnolo è solo in cerca di visibilità e per questo è tornato a parlare della Salemi.