De Rossi, fine dell’incubo Covid: la moglie Sarah lo riabbraccia in lacrime

Tredici giorni fa, l’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi è stato dimesso dall’ospedale Lazzaro Spallanzani e ha fatto ritorno a casa. Il ricovero si è reso necessario per scongiurare complicazioni dovute al Covid-19. Da quando però è rientrato nella propria dimora, l’atleta si è posto in isolamento, non potendo avere contatti con il resto della famiglia. Oggi, finalmente, ha potuto riabbracciare i suoi cari. A renderlo noto è stata la moglie Sarah Felberbaum, che su Instagram ha pubblicato una foto commuovente. L’attrice si è immortalata stretta al marito, con le lacrime agli occhi, specificando che ha potuto avvicinarsi al consorte dopo ben 37 giorni.

Il post è subito stato preso d’assalto dai fan. Tantissimi coloro che hanno piazzato un like allo scatto e che lo hanno commentato, facendo un grosso in bocca al lupo alla coppia. Molti anche i vip che hanno speso delle parole di sostegno per Sarah e Daniele. Francesca Fioretti (attrice e moglie del compianto Davide Astori), il calciatore Alessandro Florenzi, la conduttrice Andrea Delogu, le attrici Vittoria Puccini e Anna Ferzetti, ed il cantante Max Gazzè sono stati i primi tra i volti noti a postare un cuore rosso sotto al post della Felberbaum.

Daniele De Rossi, dopo aver lasciato lo Spallanzani il 13 aprile, risultava ancora positivo al Coronavirus. Tuttavia le sue condizioni di salute erano tali da spingere il personale sanitario a prendere la decisione di far proseguire le cure all’ex asso della Roma presso la propria abitazione. Finalmente oggi la notizia tanto attesa: Daniele si è immunizzato ed ha potuto tornare ad avvicinarsi ai suoi affetti più cari.

Daniele De Rossi, figli e mogli

De Rossi è diventato papà per la prima volta il 16 luglio 2005, quando è nata Gaia. Il frutto d’amore è giunto nel corso del matrimonio tra l’ex calciatore e Tamara Pisnoli, sposata il 18 maggio 2006. La coppia si è separata nel 2009.

Nel 2011 Daniele si è fidanzato con l’attrice Sarah Felberbaum, dalla quale ha avuto, il 14 febbraio 2014, una bambina di nome Olivia Rose, e il 3 settembre 2016 un bimbo di nome Noah. Sarah e De Rossi sono convolati a nozze il 24 dicembre 2015 alle Maldive.