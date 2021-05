Cesara Buonamici, no secco a Barbara d’Urso: “Non parliamone, dai”

Nel ricordo di Lamberto Sposini: a Domenica Live, nel corso della puntata in onda il 2 maggio, è stata dedicata una slot al giornalista che il 29 aprile 2011 venne improvvisamente colpito da un ictus, seguito da emorragia cerebrale, poco prima di iniziare a condurre lo speciale della trasmissione La vita in diretta dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Da allora Lamberto è sparito dalla tv, per via dei danni riportati dopo il malore.

Barbara d’Urso ha omaggiato Sposini assieme a una delle sue colleghe e amiche più strette, Cesara Buonamici. Tuttavia, la giornalista, durante il collegamento, ha rifilato un secco ‘no grazie’ a una richiesta della conduttrice campana. Il rifiuto è giunto nel momento in cui Barbarella ha chiesto quali ricordi avesse Cesara di quel maledetto 29 aprile 2011. La Buonamici, che evidentemente non si aspettava una simile domanda, per alcuni attimi è rimasta titubante, poi ha replicato: “Non parliamone, dai… è troppo doloroso”. La d’Urso è subito corsa ai ripari puntando su una altro tema: “Dimmi un ricordo carino di Lamberto”.

Cesara, uscita dall’impaccio venutosi a creare, ha così spiegato che Sposini è sempre stato affezionato alla campagna e che spesso i dialoghi con lui sono finiti sul discorso piante e terra. Inoltre ha fatto sapere che Lamberto coltiva la passione per l’arte, in particolare per i quadri, altro discorso spesso trattato in compagnia degli amici. Infine ha ricordato le tante cene trascorse assieme al collega, confidando anche una chicca inedita. Cesara ha reso noto che Sposini è specializzato nel cucinare l’amatriciana di cui si reputa maestro.

Lamberto Sposini, il ricordo di Alberto Matano a La Vita in diretta

Pochi giorni fa, il 29 aprile 2021, Alberto Matano, attuale conduttore de La vita in diretta, ha espresso nel corso della trasmissione parole di stima e affetto nei confronti di Sposini, ricordando che allo storico talk pomeridiano di Rai Uno il collega ha dato un prezioso contributo, facendone “la storia”. Anche sui social in molti hanno reso omaggio al giornalista, spedendogli un saluto e sottolineando come per anni sia stato uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo italiano.