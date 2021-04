Uomini e Donne, i segreti di Natalia Paragoni: maltrattamenti e un aborto

Natalia Paragoni ha solo 23 anni ma già una vita ricca di dolori e sofferenze. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Diva e Donna, nella quale ha anticipato alcuni passaggi del suo libro autobiografico dal titolo La vita secondo Naty. Prima di incontrare l’attuale fidanzato Andrea Zelletta alla corte di Maria De Filippi Natalia, estetista, modella e web influencer, ha vissuto un amore tormentato.

Natalia Paragoni ha dovuto fare i conti con un fidanzato troppo geloso e morboso, che la maltrattava. La giovane ha preferito non svelare il nome dell’ex compagno ma si è limitata ad usare la sua iniziale: M. Una storia d’amore sbocciata durante l’estate e diventata a poco a poco sempre più importante. Così importante che Natalia ha presentato a quel ragazzo una delle persone fondamentali della sua vita: il nonno, oggi scomparso.

Natalia Paragoni ha raccontato a Diva e Donna:

“È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata. Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi. Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo bassi…”