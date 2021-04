Rai Sport, rissa tra due giornalisti: uno finisce in ospedale

By

Rissa a Rai Sport tra due giornalisti. La notizia è stata divulgata prima dal Corriere della Sera e poi dal Fatto Quotidiano. Protagonisti della vicenda due cronisti sportivi: il primo (58 anni) segue la boxe, il secondo (52 anni) il calcio. I due si trovavano nella redazione sita a Saxa Rubra quando hanno cominciato a discutere animatamente. La lite è degenerata con delle botte e uno dei due è finito addirittura in ospedale.

Sui motivi del litigio sta indagando la polizia, ma i pugni sarebbero partiti dopo una discussione sul funzionamento del condizionatore. A quanto pare il giornalista rimasto ferito e trasportato in ospedale con un’ambulanza sta valutando la possibilità di denunciare il suo collega per lesioni personali.

Al momento Rai Sport non ha ancora commentato la notizia. Fra i primi a intervenire proprio gli agenti che hanno il loro ufficio nello stesso storico palazzo in Saxa Rubra, sede che ospita la redazione sportiva della tv di Stato. I poliziotti hanno soccorso il giornalista ferito che aveva perso molto sangue e che è stato poi trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118.

L’uomo, che da tempo si occupa di calcio, è rimasto ferito al volto ed è stato medicato in ospedale nel pomeriggio di venerdì 30 aprile con il sospetto, poi escluso, del naso fratturato per i colpi ricevuti dal collega.