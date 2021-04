Laura Torrisi ricoverata: problemi all’utero. Gregoraci e altre vip le scrivono

Laura Torrisi, 41 anni, costretta a tornare in ospedale. L’attrice, che pochi mesi fa, a gennaio, ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico, nelle scorse ore è nuovamente stata ricoverata. Lei stessa lo ha reso noto sui social, con un post dolceamaro, immortalato da una foto scattata nel nosocomio in cui si trova. Da anni la Torrisi lotta contro l’endometriosi, patologia che secondo gli studi affligge almeno 3 milioni di donne in Italia.

“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8… Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!

A gennaio l’ex di Leonardo Pieraccioni aveva informato i propri fan di aver passato, a ridosso del Capodanno, dei giorni in ospedale dove ha dovuto affrontare un’operazione chirurgica delicata, per nulla semplice. “Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo – rendeva noto su Instagram -. Volevo ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”.

Sotto al post delle scorse ore, quello del ritorno in ospedale, si sono fatti vivi molti fan dell’attrice. Tanti anche i colleghi e le colleghe del mondo dello spettacolo che le hanno dato sostegno virtualmente. Andrea Dianetti, Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Sandra Milo, Massimo Bisotti, Jane Alexander, Nina Palmieri, Paola Turani, Elisabetta Gregoraci e Cristina Chiabotto si sono affrettati a rilasciare commenti di affetto nei confronti della Torrisi, cercando di infonderle ulteriore forza per quel che riguarda il suo percorso clinico.

Cos’è l’endometriosi e quante donne sono affette dalla patologia

L’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa.

In Italia si stima che siano affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna.