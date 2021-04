Chiara Nasti ha lasciato Zaniolo: “Non ho più nessun tipo di relazione”

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’influencer e imprenditrice napoletana, vista qualche anno fa all’Isola dei Famosi. Di crisi tra la modella e il calciatore della Roma si parlava già da settimane ma la Nasti aveva rassicurato tutti e chiarito che la coppia aveva scelto di amarsi in privato, lontano dai social network. Una decisione presa per evitare critiche e haters. Ora, a pochi giorni da quel chiarimento, la Nasti ha ufficialmente annunciato la fine della sua relazione con lo sportivo, tra le promesse del calcio italiano.

Queste le parole di Chiara Nasti su Instagram:

“Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a “salvaguardare la mia persona” e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”

Nel suo sfogo Chiara Nasti, sorella maggiore dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela, lascia quindi intendere che abbia ricevuto foto o video di Nicolò Zaniolo in compagnia di altre donne. Ma a detta di Chiara il 21enne non starebbe facendo nulla di male visto che la loro love story è giunta al capolinea. Una fine, quindi, scritta già da qualche giorno. Forse da quando sono improvvisamente sparite dai rispettivi profili Instagram le foto di coppia postate negli ultimi mesi.

Nessun commento da parte di Nicolò Zaniolo che, lontano da tempo dai campi di calcio a causa di un infortunio, è sempre più protagonista del gossip. Prima la gravidanza dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta, che darà alla luce la prossima estate il piccolo Tommaso, poi il presunto flirt con Madalina Ghenea e infine l’intensa ma breve liaison con la Nasti.

Ad oggi restano ignoti i motivi dell’addio tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Insieme dallo scorso febbraio i due avevano già fatto passi importanti. Chiara, ad esempio, aveva subito conosciuto Francesca Costa, la madre di Nicolò. Tra nuora e suocera era nata una certa sintonia. Per non dimenticare il tatuaggio di coppia che si erano regalati Chiara e Nicolò in occasione della festa di San Valentino.

Un amore folle, intenso e travolgente, che non è però riuscito a durare nel tempo. Un grande dolore per Chiara Nasti che su Instagram, dove è una delle influencer italiane più seguite, non ha nascosto una certa sofferenza per la situazione che sta vivendo.