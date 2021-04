Chiara Nasti e Zaniolo stanno ancora insieme: “Abbiamo fatto una scelta”

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non si sono lasciati. Un gossip che ha fatto il giro del web dopo che l’influencer napoletana, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela, ha rimosso dal suo account Instagram tutte le foto insieme al calciatore della Roma. Dopo qualche giorno di silenzio Chiara ha deciso di fare chiarezza sulla faccenda spiegando che è sì un momento difficile ma che la sua relazione con il centrocampista giallorosso non è giunta al termine.

Chiara Nasti ha esordito tra le sue stories Instagram dicendo che non sta passando un bel periodo ma che né lei né Nicolò Zaniolo hanno rilasciato delle dichiarazioni ufficiali sulla loro storia d’amore. La web influencer ha poi chiesto agli haters di andarci cauti con le parole, che possono ferire e distruggere una persona.

“Si vanno a toccare degli argomenti troppo delicati e troppo privati. La nostra relazione c’è ancora ma abbiamo deciso di non renderla più pubblica. Almeno per il momento. Io mi sto concentrando su me stessa e lui sul calcio, che è la cosa a cui tiene di più. Io l’appoggio. Non giudicate perché quello che dite è veramente forte e va a toccare la testa di una persona”

Nessun commento da parte di Nicolò Zaniolo, al momento ancora out dopo l’infortunio di qualche mese fa. Lo sportivo diventerà padre per la prima volta in estate: dall‘ex fidanzata Sara Scaperrotta avrà il primogenito Tommaso. Un rapporto tormentato finito lo scorso autunno che ha spinto però Sara ad andare avanti con la gravidanza.

Zaniolo ha assicurato che si prenderà cura del bambino e sarà un padre presente nonostante la rottura con Sara Scaperrotta. Quest’ultima era rimasta incinta già lo scorso anno ma aveva optato per un aborto. Chiara Nasti, che frequenta Nicolò dallo scorso febbraio, non ha mai parlato pubblicamente di questa situazione, decisamente delicata.

Prima dell’incontro con Chiara Nasti si è parlato a lungo di un flirt tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. La modella e attrice rumena ha sempre negato e ribadito che il calciatore della Roma non è mai stato nulla più di un semplice amico.