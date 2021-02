Chiara Nasti e Zaniolo stanno insieme: ora è ufficiale

Chiara Nasti è la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo. I diretti interessati hanno deciso di confermare la notizia che circola da giorni con un selfie in bianco e nero e con mascherina. A condividerlo su Instagram la web influencer e imprenditrice, che in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi (dove è andata via qualche giorno dopo per amore dell’ex fidanzato Ugo). Lo scatto è stato poi re-postato dal campione della Roma, che è apparso felice accanto alla modella napoletana.

Ma non è tutto: Nicolò Zaniolo si è regalato pure un nuovo tatuaggio, come mostrato nelle storie Instagram condivise dalla nuova fiamma Chiara Nasti. Un cuore sul petto che molto probabilmente simboleggia questa nuova fase della sua vita. Zaniolo non ha attraversato un buon momento sia dal punto di vista professionale che privato. La gravidanza dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta ha scatenato le polemiche e per un breve periodo il 21enne ha pure abbandonato i social.

Ora accanto a Chiara Nasti Nicolò Zaniolo sembra rinato. Archiviato il finto flirt con Madalina Ghenea, il centrocampista sembra sereno grazie alla web influencer di Napoli. Il calcio ormai è diventato un vero e proprio affare di famiglia. La sorella minore di Chiara, Angela Nasti ex tronista di Uomini e Donne, è tornata insieme a Kevin Bonifazi, giocatore dell’Udinese.

Ad oggi non è chiaro come e quando sia nata la love story tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. È probabile che la 23enne sia stata notata su Instagram. Da lì, quasi sicuramente, sarà partito un serrato corteggiamento che ha portato Chiara e Nicolò a lasciarsi trasportare dalla passione. Negli ultimi mesi pare che anche Neymar, il famoso campione brasiliano, abbia cercato in tutti i modi di conquistare con la Nasti.

Ma, secondo gli ultimi gossip, Chiara avrebbe snobbato l’attaccante del Paris Saint-Germain per iniziare una nuova relazione con Nicolò Zaniolo, diventato velocemente uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. La Nasti è apparsa raggiante vicina al giocatore della Nazionale Italiana. Zaniolo diventerà padre in estate: ha deciso di non tornare tra le braccia di Sara ma ha assicurato che sarà un buon padre per il suo primogenito.