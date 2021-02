Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti: lei però lo snobba

Una chicca di gossip interessante, quella che vede protagonista il campione del PSG e la nota fashion blogger ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi; quest’ultima pare non voglia cedere al corteggiamento evidente del calciatore

Cosa sta accadendo tra Neymar e Chiara Nasti? A parlarne oggi ci pensa il nuovo numero del settimanale Chi. Pare che il calciatore del Paris Saint-Germain abbia perso completamente la testa per la fashion blogger italiana. Il campione, che il pubblico di Canale 5 ritroverà sul piccolo schermo con l’incontro di Champions League contro il Barcellona di Lionel Messi la prossima settimana, non starebbe perdendo tempo, anzi. Infatti, pare non riesca a nascondere il forte interesse che nutre nei confronti di Chiara. Ogni foto che la 23enne napoletana condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram vede il like del noto calciatore. Sembra che Neymar stia facendo di tutto per conquistare la bella Nasti, ma senza ottenere i risultati sperati.

Secondo quanto riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, l’attaccante sarebbe pronto a incontrare l’influencer, che però “al momento non cede”. Dunque, sembra proprio che Chiara non sia molto interessata a lasciarsi andare con il calciatore. Non è la prima volta che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2018 si ritrova ad avere a che fare con il mondo del calcio. La sorella di Angela Nasti aveva trovato l’amore con Niklas Dorsch, giovane calciatore del KAA Gent. All’inizio della scorsa estate erano apparsi più affiatati che mai, dopo essersi conosciuti a Mykonos.

Sembrava davvero che la Nasti avesse ritrovato il sorriso tra le braccia di Niklas. Ma ecco che poi è arrivata la rottura. Lei stessa l’ha fatto capire eliminando dal suo profilo social tutte le foto che la ritraevano insieme al calciatore. Nel frattempo, il gossip vede Neymar fidanzato. Ebbene il calciatore è stato protagonista delle notizie di gossip insieme a Natalia Barulích, modella ed ex fidanzata di Maluma. I tre hanno formato un triangolo amoroso molto discusso in Spagna, tanto che ha attirato l’attenzione di tutti. Sembra, però, che tra il calciatore e la modella non stia procedendo tutto nel migliore dei modi, visto che lui appare più interessato a conoscere la Nasti.

Non resta che attendere per scoprire se Chiara cederà al corteggiamento del noto campione brasiliano. Nel frattempo, sua sorella Angela ha confermato, proprio in queste settimane, il ritorno di fiamma con Kevin Bonifazi, calciatore dell’Udinese.