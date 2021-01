Uomini e Donne Gossip, Angela Nasti di nuovo innamorata: l’annuncio

Angela Nasti, 21 anni ed ex tronista di Uomini e Donne, è di nuovo innamorata di Kevin Bonifazi, calciatore professionista 24enne in forza all’Udinese. Il ritorno di fiamma era nell’aria. Negli ultimi giorni sui social sono circolati diversi indizi che hanno spinto a credere che i due ragazzi avessero riallacciato i fili del cuore. Ora arriva la conferma del ritorno in love. A darla sono stati i diretti interessati che su Instagram hanno pubblicato dei post inequivocabili. Con loro, il dolce Kiamaki, cagnolino che decisero di accudire durante il loro primo ‘atto’ d’amore. Adesso potranno tornare a coccolarlo assieme.

“Quello che io intendo per Amore”, ha scritto su Instagram l’ex volto UeD, sorella dell’influencer Chiara Nasti. La 21enne si è ritratta con Kevin, immersa in una paesaggio montano e innevato. Anche il calciatore di Rieti ha pubblicato degli scatti che hanno sancito il ritorno di fiamma. Uno persino in cui bacia appassionatamente la giovane campana. Insomma, nessun dubbio sul fatto che i due piccioncini siano tornati a fare coppia.

Come prima accennato, Angela è la sorella di Chiara Nasti, quotata influencer. Le due ragazze sono figlie dell’imprenditore Enzo Nasti e di Gabriella Argento. Chiara ha avuto successo sul web. Anche Angela si è fatta conoscere in rete. Prima però ha tentato l’esperienza a Uomini e Donne. Un percorso non troppo brillante che l’ha vista scegliere il corteggiatore Alessio Campoli. Peccato che la storia, una volta spentisi i riflettori del programma di Canale 5, sia naufragata in un amen.

L’addio sentimentale consumatosi tra Alessio e Chiara è stato molto chiacchierato. Molti telespettatori hanno sostenuto che la ragazza non abbia mai preso sul serio lo show, sfruttandolo solo per avere un tornaconto di visibilità. A corroborare tale versione, anche la rottura lampo con Campoli, che, non solo ha attirato delle feroci critiche all’influencer napoletana, ma ha scatenato una tempesta mediatica sulla redazione della trasmissione di Maria De Filippi.

Parte degli affezionati a UeD, dopo la storia flash di Angela e Alessio, ha infatti chiesto a gran voce agli addetti ai lavori del programma di scegliere con maggior attenzione i protagonisti dello show. “Più sentimenti e meno ‘amore’ per i social”, il sunto della protesta.