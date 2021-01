Uomini e Donne, Angela Nasti e Bonifazi di nuovo insieme

È tornato il sereno tra l’influencer Angela Nasti e il calciatore Kevin Bonifazi. La ragazza nella giornata di ieri ha pubblicato su Instagram un post in cui si è mostrata con il suo cagnolino Kia, che aveva preso con il difensore qualche tempo fa. Nella didascalia della foto si legge: “Mom is back”, ovvero “Mamma è tornata”. Un ritorno che segna anche un ravvicinamento della coppia.

Nel particolare, la conferma è stata data dai sottoscritti in un botta e risposta avvenuto proprio sotto l’ultimo scatto della Nasti. Bonifazi, infatti, ha commentato il post su Instagram pubblicato dall’influencer con un “Vi amo”. A queste tenere parole Angela ha ribattuto prontamente: “Tanto anche noi”. E non ha esitato ad aggiungere un bel cuore rosso per sottolineare il sentimento che la lega al calciatore. Ovviamente non sono mancati anche i commenti dei fan più accaniti. C’è chi ha esultato per il ritorno di fiamma, chi ha fatto gli auguri alla coppia e chi ha evidenziato come fossero sempre stati bene insieme come coppia.

La relazione tra i due era stata piuttosto burrascosa nell’ultimo anno. Dopo una serie di alti e bassi e una crisi che era stata decisiva per il loro rapporto, i rumors e le indiscrezioni sulla fine della loro relazione si erano fatti sempre più insistenti. Dopo non essersi più fatti vedere insieme sui social e neanche in giro, i fan avevano intuito che qualcosa poteva aver allontanato i due. La conferma definitiva era poi arrivata da Angela Nasti a inizio Novembre.

L’influencer aveva confermato le voci su una loro separazione e aveva chiarito la sua posizione. Aveva provveduto subito a tranquillizzare i suoi fan sostenendo di stare bene e di aver semplicemente deciso di tacere sulla situazione e tenere per sé le sue cose personali. Infatti si é detta una persona estremamente riservata. La Nasti aveva sottolineato di essere serena e di aver trovato il tempo per dedicarsi a sé stessa, cosa che le stava piacendo moltissimo. Queste erano state le sue dichiarazioni.

Ad oggi Angela Nasti e Kevin Bonifazi stanno di nuovo insieme e formano coppia fissa. Il calciatore e l’inflencer, tra i diversi tira e molla, hanno una relazione che dura da due anni. L’anno nuovo ha portato per loro, dunque, l’occasione di ritrovarsi e di darsi un’altra opportunità.